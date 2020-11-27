HSK, Yargıtay'a İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman'ın da aralarında olduğu 11 üye seçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, geçtiğimiz aylarda Bodrum’da bir gecelik konaklama bedeli 9 bin lira olan otelde nişanlısı Ayça Dursun’la birlikte yaptığı tatille gündeme gelmişti.Ankara Sheraton’da yapılan düğünle evlenen Kocaman ile eşi Ayça Dursun, nikâhtan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları olan İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman, 'FETÖ' davalarında görev almıştı. Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Yüksel Kocaman'a yönelik sözleri nedeniyle açılan dava devam ediyor.

Fidan’ın ismi, kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından duyuldu

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen İrfan Fidan’ın ismi, kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmalarının ardından duyuldu.

Soruşturma sürecinde özel yetkili savcılıkta görev yapan Fidan, özel yetkili savcılığın kaldırılmasının ardından da görevine cumhuriyet savcısı olarak devam etti. Fidan aynı büroda görevli iki savcı ile birlikte 25 Aralık soruşturmasını devraldı.

Soruşturma sonucunda aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ve Reza Zarrab'ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkında “takipsizlik” kararı verildi.

İrfan Fidan daha sonra, "Selâm Tevhid’de şüphelilere kumpas kurulduğu” iddiasıyla soruşturma başlattı. Bu soruşturma devam ederken başsavcı vekili olarak atandı. Başsavcı vekili Fidan, ‘Selâm Tevhid’de kumpas’ iddiasıyla Fethullah Gülen, eski polis müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ile askerlerin de aralarında bulunduğu 122 kişiye ‘hükümeti yıkmaya teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırladı.

MİT TIR'ları haberleri nedeniyle 92 gün tutuklu kalan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün soruşturmasını da İrfan Fidan, yürütüyordu. Fidan, hazırladığı iddianamede Dündar ve Gül için, “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme”, “devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama”, “darbeye teşebbüs” ve “silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme” suçlarından ayrı ayrı bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istedi.

İrfan Fidan, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attıkları için "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla tutuklanan akademisyenler Muzaffer Kaya, Esra Mungan, Kıvanç Ersoy ve Meral Camcı hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağıladıkları" yönünde görüş bildirdi.

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak İstanbul'da başlatılan soruşturmanın da başında olan İrfan Fidan, son olarak aralarında Nazlı Ilıcak'ın da bulunduğu 42 gazeteci hakkında yakalama kararı verilmesini talep etti.