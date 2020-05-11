HSK, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi hakkında inceleme başlattı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek hakkında inceleme başlattı.

Pehlivan, 322 günlük ölüm orucunu sonlandırdıktan iki gün sonra yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünden önce "Türküler kimseye zarar vermez" paylaşımını yapmıştı. Pehlivan, İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından da üzüntüsünü dile getirmişti.

Hükûmete yakınlığıyla bilinen A Haber, Sabah gazetesi ve Takvim Pehlivan'ı paylaşımları nedeniyle hedef göstermişti.

"Gömdürmeyiz yakarız diyen grubun Twitter'da bir saldırısına uğradım"

Gökçek paylaşımı nedeniyle HSK tarafından hakkında soruşturma başlatılan Hâkim Pehlivan, soruşturmanın sosyal medyada kendisine yönelik başlatılan linç kampanyasından hemen sonra geldiğini ifade ederek, "Ölümü üzerine üzüldüğümü belirttiğim bir tweetim var. DHKP-C ile bağlantıyı kuran, Kayseri'deki o cenaze ile ilgili 'gömdürmeyiz yakarız' diyen grubun Twitter'da bir saldırısına uğradım ben. Ben mesleğini hakkıyla yapan, yıllardır yargı bağımsızlığı için mücadele eden bir insanım. Taraf tutmakla, DHKP-C'yi övmekle suçlanmak son derece üzücü" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, Pehlivan şunları kaydetti:

"Ak-toller zemin hazırlıyor, yandaş gazeteler üzerine gidiyor, HSK de devamını getiriyor; sistem böyle işliyor"

Biliyorsunuz Ak-tolleri var internette. Önce bir linç kampanyası başlatılıyor. Bu troller buna zemin hazırlıyor. Sonra yandaş olarak tabir edebileceğimiz gazeteler üzerine gidiyor ve sonrasında HSK de devamını getiriyor. Sistem böyle işliyor.

Ben Yargıçlar Sendikası Başkanıyım Bu tamamen kirli bir propagandadır. Zaten yargı adına bağımsız söz söyleyen tek sivil toplum örgütüyüz. Bizi susturmak için böyle bir şey yaptılar. Umarım HSK yanlışından döner. Çünkü ben mesleğini hakkıyla yapan, yıllardır yargı bağımsızlığı için mücadele eden bir insanım. Taraf tutmakla, DHKP-C'yi övmekle suçlanmak son derece üzücü."