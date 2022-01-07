HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey, MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanı oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey, MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanı oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Hamit Kocabey, 14 Ekim 2021'de görevinden istifa etti. MHP kontenjanından HSK üyeliğine seçilen Kocabey’in istifasıyla ilgili çok sayıda iddia gündeme geldi. Kocabey’in bir dava kapsamında tutuklu bulunan bir kişinin serbest bırakılması için hakime baskı yaptığına yönelik sosyal medya paylaşımları yapıldı. Kocabey ise HSK üyeliğinden Bahçeli ile yaptığı görüşme sonucu istifa ettiğini açıkladı.

Sabah’ta yer alan habere göre; geçen günlerde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nde kendisi için hazırlanan makam odasına taşınan Kocabey'in bundan sonraki süreçte, MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin bütün hukuksal sorunlarıyla ilgili en yetkili isim olarak görev yapacağı öğrenildi. Kocabey'in aynı zamanda Adalet Bakanlığı, HSK, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, YSK ve Anayasa Mahkemesi ile ilişkilerde de yetkilendirilen isim olduğu belirtildi.