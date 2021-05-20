HSK üyeliği seçiminde Cumhur ve Millet İttifakları uzlaştı, HDP tepki gösterdi

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) TBMM tarafından seçilecek 7 üyenin ismi üzerinde uzlaşıldı. Kurul'un 4 üyesi Cumhur İttifakı'nı temsil eden AKP ve MHP, 3 üyesi ise Millet İttifakı'ndan CHP ve İYİ Parti'nin kontenjanından belirlenecek.

Uzlaşmanın ardından toplanan TBMM Anayasa Karma Komisyonu'nda seçim süreci başladı.

Üye seçiminde önerileri dikkate alınmayan ve kontenjan ayrılmayan parlamentodaki üçüncü büyük parti olan HDP ise Karma Komisyon toplantısındaki seçime katılmadı.

Komisyonun HDP'li üyeleri siyasi partilere kontenjan ayrılarak üyelerin belirlenmesine tepki gösterdi.

HDP'li üyeler, üst yargı organı üyelerinin parti kontenjanı ile belirlenmesinin yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına da gölge düşüreceğini vurguladı.

118 kişi başvuru yaptı

HSK'nın, Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı dışındaki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran'da sona erecek.

Meclis Başkanlığı'na 118 isim HSK üyesi olmak için başvuruda bulundu.

Karma Komisyon'daki aday belirleme sürecinin kuraya kalmaması için bir süredir Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı ortağı muhalefet partileri arasında yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyordu.

Komisyon toplantısından hemen önce ise iktidar kanadı ile Millet İttifakı ortağı muhalefet partileri arasında uzlaşma sağlandı.

İYİ Parti'ye 2 üye CHP'ye 1 üye

2017'de yapılan anayasa değişikliği doğrultusunda HSK'nın 7 üyesi ilk kez TBMM tarafından seçilecek, 4 üye ise doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

TBMM tarafından seçilecek 7 üyenin 3'ü Yargıtay'dan, 3'ü yüksek öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev alan öğretim üyeleri ve avukatlar arasından, biri de Danıştay üyeleri arasından seçilecek.

BBC

Seçim için toplanan Anayasa Adalet Karma Komisyonu, her bir üyelik için 3 katı adayı gizli oyla belirleyecek ve toplam 21 ismi TBMM Genel Kurulu'nun oyuna sunacak.

Ancak iktidar ve Millet İttifakı ortağı muhalefet partileri arasında uzlaşılan isimlerin Genel Kurul'da seçilmesi hesabı yapılıyor. Varılan uzlaşmaya göre Cumhur İttifakı'nın listesinde 3 ismin AKP, 1 ismin MHP kontenjanından seçilmesi planlanıyor.

1 ismin CHP, 2 ismin ise parlamentoda sandalye sayısı bakımından en küçük parti olan İYİ Parti'nin kontenjanından seçilmesi üzerinde uzlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre AKP Yargıtay'dan Ergün Şahin, Danıştay'dan Aysel Demirel ve avukat kontenjanından Bilal Temel'i; MHP halen HSK üyesi olan Hamit Kocabey'i önerdi.

CHP'nin önerdiği isim Yargıtay kontenjanından Ömür Topaç. İYİ Parti'nin önerdiği isimler ise Yargıtay kontenjanından Sinan Esen ve öğretim üyesi kontenjanından Cumhur Şahin.

Karma Komisyon'daki seçimin bugün tamamlanması planlanıyor. Yapılacak seçimde 21 üye adayının ismi TBMM Genel Kurulu'na sunulacak.

TBMM Genel Kurulu'nda 21 üye adayı arasından gizli oyla yapılacak seçimde, sürpriz bir gelişme olmazsa, bu isimlerin HSK üyeliğine seçilmeleri bekleniyor.