HSK üyeliği için referans yarışı: Kimi “Babam TRT Kürdi'de program yaptı” dedi, kimi Cumhurbaşkanı’nın elinden plaket aldığını vurguladı

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından ilk kez seçilecek 7 HSK üyesi için 188 aday başvuruda bulundu. Adayların özgeçmişlerine düştüğü notlar ise dikkatleri çekti. Kimi parti yöneticileri, vekiller, Cumhurbaşkanlığı görevlileri, hatta MİT yöneticisi referans gösterirken, kimi de babasının emekli müftü olduğunu, TRT Kürdi’de Zazaca program yaptığını yazdı. Kimi MHP’li olduğunu vurgularken, kimi de Cumhurbaşkanının elinden plaket aldığına dikkati çekti.

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, TBMM tarafından seçilecek 7 Hakim ve Savcılar Kurulu üyesini belirlemek için ilk toplantısını yaptı. Anayasa’ya göre 3 üye Yargıtay, 1 üye Danıştay, üç üye ise yüksek öğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek. 22 Nisan 2021’de son bulan müracaatlara göre 7 HSK üyeliği için 51 Yargıtay üyesi, 10 Danıştay üyesi, 14 yüksek öğretim üyesi, 43 avukat olmak üzere toplam 118 aday adayı başvuruda bulundu. Adayların belirlenmesi için 5 kişiden oluşan bir alt komisyon kuruldu. Alt komisyona, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ile CHP Ankara Milletvekili Levent Gök ve HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç seçildi. Alt Komisyon aday adaylarının ilan duyurusunda öngörülen başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarını tespit edecek, seçim evrakının hazırlanması çalışmalarını yürütecek. Hazırlanan rapor bayram sonrası 17 Mayıs’ta Komisyon Başkanlığına sunulmuş olacak.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Meclis Başkanlığı’na sunulan özgeçmişler içerisinde AK Parti üyeliği, milletvekili, belediye başkan aday adaylığı notlarının yanı sıra, FETÖ ile verilen mücadeleye dönük örnekler, başkanlık sisteminin savunulması için yapılan çalışmalara dair ifadeler dikkati çekti. Hatta bazı aday adayları arasında AKP’li milletvekillerini, genel başkan yardımcılarını referans gösterenler oldu. Aday adayları arasında MİT yöneticisini referans sahibi gösteren de var.

Yargıtay üyeleri FETÖ soruşturmaları ile 'tanıtım' yaptı

Bazı adayların özgeçmişlerinde, “15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturmalarının koordinatörlüğünü yerine getirmiştir”, “2014 tarihinde HSYK seçimlerini kazanan ve yargıdaki FETÖ/PDY yapılanmasına karşı oluşturulan Yargıda Birlik Platformunun kurucularındanım”, “17 Aralık, 25 Aralık 2013 tarihinde yargı darbesini gerçekleştiren hakim ve savcılar hakkında; Zekeriya Öz, Muammer Akkaş, Celal Kara Fikret Seçen başta olmak üzere FETÖ terör örgütünün önde gelen isimleri hakkında soruşturmalar yürüttüm", “15 Temmuz Darbe girişiminde ilk gözaltı talimatını verdim”, “15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarında aktif rol alıp, iddianameler hazırladım” gibi bilgiler paylaştı.

"Babam TRT Kürdi’de program yaptı"

Avukatlığının yanı sıra 'hafız' olduğunu da belirten aday adayı bir avukat, babasının emekli müftü olduğunu, TRT Kürdi’de Zazaca program yaptığını anlattı.

MHP üyesi olduğuna dikkati çekti

MHP üyesi olduğunun altını çizen bir başka avukat da FETÖ ile irtibatlı-iltisaklı olan kurumlara kayyım olarak atandığının altını çizdi, kayyım görevi boyunca FETÖ’ye ait gayrimenkullerin dava yoluyla devlete geçirilmesi için yaptığı çalışmaları anlattı.

"Cumhurbaşkanı'nın elinden plaket aldım"

Başkanlık sistemini destekleyen birçok makalesinin gazetelerde yayınlandığını anlatan bir avukat, Charlie Hebdo karikatürüne hassasiyet gösterip ilk yasağı mahkeme kararıyla aldığının altını çizdi. Yerel Yönetimler konulu bir akademide Türkiye ikincisi olduğunu belirten aynı aday adayı özgeçmişine, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan plaket alarak beraberlerinde ödül olarak yurt dışı gezisine iştirak etme hakkı kazandım” notu düştü.