Hamit Kocabey’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ndan istifa etmesinin ardından yeni üye seçildi. Çift maaş tartışmasıyla gündeme gelen Havvanur Yurtsever, HSK'nın yeni üyesi oldu.

Üyelik için Meclis'te seçim yapıldı. Kura sonucunda HSK üyeliğe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever seçildi.

Havvanur Yurtsever kimdir?

1972 yılında Ankara'da doğan Yurtsever İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

2008- 2014 arasında AKP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Yürütme Kurulu üyeliği, aynı tarihlerde ilçe SKM Hukuk İşleri Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. İBB’de Meclis üyeliği yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müşavirliğini ve bakanlığın hukuk işlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Havvanur Yurtsever'in Emlak Konut’tan maaş alması tartışmalara neden olmuştu.

MHP, ekim ayı ortasında HSK üyeliğinden istifa eden Kocabey’in yerine isim önerisinde bulunmadı. Kaynaklar mevcut aday adaylarının hiçbirinin MHP adayı olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

AKP bunun üzerine aday adayları arasından üyelik için düşündüğü ismi belirleyerek MHP’ye bilgi verdi. AKP’nin belirlediği bu ismin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Havvanur Yurtsever olduğu öne sürülmüştü.