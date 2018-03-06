HSK kurası ertelendi; yaklaşık bin kişiden 173'ü hakkında 'FETÖ' şüphesi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, dün yapmayı planladığı yaklaşık bin kişilik hâkim ve cumhuriyet savcısının kura törenini erteledi. Bu ertelemede bin kişiden 173 kişinin FETÖ ile irtibatlı olabileceği yönünde gelen güvenlik soruşturması raporunun etkili olduğu öğrenildi. HSK, bin kişiyi yeniden incelemeye aldı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Adalet Bakanlığı, geçen yıl yaptığı avukatlıktan hâkimliğe geçiş sınavı sonucunda yargıya yaklaşık bin hâkim ve savcı adayı aldı. Ancak bu avukatların büyük bölümünün AKP teşkilatlarında yönetici ve üye konumunda oldukları ortaya çıkmıştı. Ana muhalefet partisi CHP, bu durumu “partili yargı” yaratacağı gerekçesiyle eleştirmişti.

Sürpriz erteleme

Sürpriz erteleme HSK İkinci Dairesi, çoğunluğu AKP teşkilatlarından gelen avukat kökenli hâkim ve savcı adaylarının mesleğe kabul işlemlerini tamamlamıştı. Bu kapsamda 5 Mart tarihinde yaklaşık bin hakim ve savcının kura töreni yapılacaktı. Ancak HSK, sürpriz bir kararla kura törenini erteledi. Bu kararı internet sitesinden duyuran HSK; yeni tarihin ayrıca duyurulacağını kaydetti, ancak herhangi bir gerekçe açıklamadı.

Alınan bilgiye göre, kararın perde arkasında MİT ve emniyetten gelen güvenlik soruşturması raporunun yer aldığı öğrenildi. Güvenlik soruşturması sonucunda bin hâkim ve savcı adayından 173’ünün üzeri çizildi. Bunların büyük bölümünün FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Az sayıda kişinin ise hâkimlik mesleğine aykırı davranışlarının belirlendiği ifade edildi. 173 kişinin 12’sinin idari yargı kökenli olduğu ifade edildi.

FETÖ bağlantılı olabileceği belirtilen kişiler arasında AKP üyesi avukatların da bulunduğu öne sürüldü. HSK’nin bu nedenle apar topar kura törenini ertelediği ve bin kişilik listeyi yeniden gözden geçireceği öğrenildi. Yüksek yargı kaynakları, HSK’nin yargıya yönelik sızmalardan endişe ettiğini kaydetti.

"Partizan tartışması"

Daha önce konuyu gündeme taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise konuya ilişkin “HSK’de bazı üyeler, ‘Partizan hâkim olmaz, bu kişiler bir partiyle özdeşleşmiştir’ deyince tartışma çıkmış. Atamalar da bu yüzden iptal edilmiş” iddiasını dile getirdi.