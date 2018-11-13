T24 LogoT24 Logo
Gündem

HSK kararnamesiyle 143 hakim ve savcının yeri değişti

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) adli kararnamesiyle 143 hakim ve savcının yeri değişti

13 Kasım 2018 18:39

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) adli kararnamesiyle 143 hakim ve savcının yeri değişti. Kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.
HSK Birinci Dairesi\'nin yayımladığı 1755 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile 143 hakim ve savcının görev yeri değişti. Ankara Adliyesi\'nde çok sayıda hakim ve savcının yeri değişirken, en dikkat çeken isimler ise FETÖ/PDY soruşturmalarının sivil ayağını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan ile FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan komedyen Atalay Demirci\'nin de yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Başkanı Cem Boztaş oldu. Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine; Boztaş da Antalya hakimliğine atandı.   

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARADHAHAKİMLERSavcılar Kurulu HSKKararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan Ankara Bölge Adliye MahkemesiHSK Birinci DairesiSayılı Adli Yargı KararnamesiAnkara AdliyesiFETÖPDYAnkara Cumhuriyet Başsavcı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24