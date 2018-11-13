HSK kararnamesiyle 143 hakim ve savcının yeri değişti

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) adli kararnamesiyle 143 hakim ve savcının yeri değişti. Kararnameyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı.

HSK Birinci Dairesi\'nin yayımladığı 1755 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi ile 143 hakim ve savcının görev yeri değişti. Ankara Adliyesi\'nde çok sayıda hakim ve savcının yeri değişirken, en dikkat çeken isimler ise FETÖ/PDY soruşturmalarının sivil ayağını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan ile FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan komedyen Atalay Demirci\'nin de yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Başkanı Cem Boztaş oldu. Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine; Boztaş da Antalya hakimliğine atandı.