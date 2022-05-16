HSK kararlarında ortaya çıktı; ÇYDD ve ÇEV bilgisayarlarına çocuk ve hayvan pornoları yüklenmiş

Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği, geçtiğimiz hafta sonu verdiği ilanla geçmişte meslekten ihraç edilen bazı hakim ve savcılar hakkındaki HSK kararlarını yayımladı. ÇYDD binasında bulunan bilgisayarlara emniyet mensuplarınca çocuk ve hayvan pornoları yükleyerek, soruşturma başlatılması sağlandığı belirtildi.

Savcı Fikret Seçen, hakim Davut Bedir, hakim Mehmet Karababa, hakim Murat Üründü, hakim Hadi Çağdır, hakim Nurullah Çınar, savcı Bilal Bayraktar, hakim Sedat Sami Haşıloğlu, savcı Hüseyin Ayar'ın isimlerinin yer aldığı kararda kamuoyunda “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Vakfı Soruşturması”, “Poyrazköy Soruşturması”, “Amirallere Suikast Soruşturması”, “Kafes Operasyonu Eylem Planı Soruşturması”, “2. Poyrazköy Soruşturması” ile “2. Amirallere Suikast Soruşturması” adlarıyla anılan soruşturmalarda gerçekleştirilen hukuksuz işlemler sıralandı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; söz konusu hakim ve savcıların Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde amiral, subay, astsubay ve işçi olarak görev yapan müştekiler ile sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve üyesi olan müştekilere yönelik hazırlanan kumpasın hayata geçirilmesi için FETÖ/PDY terör örgütüne mensup kolluk görevlileri ve kişiler ile fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları belirtildi.

Bunlardan biri “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Soruşturması” idi.

Sahte ihbar mektupları

Bu iki sivil toplum örgütüne yapılanlar HSK’nın ilanına göre, sahte ihbar mektuplarıyla başladı. Fikret Seçen'in yürüttüğü soruşturmada, yargıya mensup kolluk görevleri ile birlikte sahte ihbar mektupları ve dijital verilere müdahale edilerek, sahte deliller üretildi.

Soruşturma dosyasından sızdırdıkları bilgileri başta Zaman gazetesi olmak üzere bazı basın ve yayın organlarında asılsız haberler yapılarak, aleyhte olumsuz algı oluşturulmasına neden olundu.

ÇYDD Genel Merkezi ve 40 şubesi, Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve şube başkanlarının evlerinde arama yaptırıldı, burs alan öğrencilere ait şahsi dosyaları cemaatler ve bazı medya kuruluşlarına servis edildi.

Şüphelilere ait dijital verilere, emniyet teşkilatı içerisindeki 'çete' tarafından yetişkin, çocuk ve hayvan pornoları yüklenerek, delil gösterildi ve dernek yöneticileri hakkında haksız şekilde soruşturma başlatıldı.

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TIKLAYIN | Doğan Akın yazdı: Zaman gazetesi, ÇYDD'nin burs verdiği 'fahişeleri' ve 'teröristleri' hatırlıyor mu?