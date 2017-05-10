HSK için 21 aday belirlendi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) için başvuran 83 aday üzerinde TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu çalışması tamamlandı. Aday sayısı 21'e indirildi. 21 kişiden 7'si HSK'ya atanacak.

16 Nisan'da gerçekleştirilen referandum sonucu yürürlüğe giren Anayasa paketide yer alan Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) üyelerinin değişikliğine ilişkin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Sabah'ın haberine göre komisyon, HSK'ya başvuran 83 aday sayısını yaptığı çalışma sonucu 21'e indirdi. Adaylar; Yargıtay, Danıştay, akademisyen ve avukatlar arasından belirlendi.

21 aday şöyle:

Yargıtay

Yaşar Şimşek

Mustafa Çavuş

Yusuf Kuzu

Mehmet Osmanoğlu

Mehmet Ademoğlu

Mustafa Kurtaran

Alp Arslan

Ziya Dinler

Mahmut Kaya

Danıştay

Cafer Ergen

Cevdet Erkan

Emin Sınmaz (Cumhurbaşkanlığı Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri eski müdürü / HSYK üyesi)

Öğretim üyeleri

İlhan Üzülmez (Gazi Üniversitesi Rektörü)

Ali Cengiz Köseoğlu (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Dekan Yardımcısı)

Abdülkerim Yıldırım (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Avukatlar

Songül Yazar

Şerife Taşbaşı (AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor)

Ülkü Soylu (AKP Kadın Kolları MKYK üyesi)

Hamit Kocabey (MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli’nin avukatı)

Ömer Faruk Aksoy

Ali Aydın Akpınar