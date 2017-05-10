HSK seçimi bugün; 83 aday arasından kimler AKP'ye yakın, başvurularında ne yazdılar?

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilecek 7 üye için gönderilen 83 aday arasında Trabzon doğumlu İbrahim Keskin, dosyasına AKP'li yeni ve eski bakanların ve milletvekillerinin de içinde bulunduğu toplam 24 ismi referans gösterdi. CHP ve HDP’nin terk ettiği komisyona üyelik için başvuran 83 adaydan, özellikle avukatlar kontenjanından başvuran isimlerin önemli bir kısmının AKP ile bağlantısı olması dikkati çekti.

"Yılmaz Hoca’nın talebesidir"

TBMM’de 1990’larda irtibat subayı olarak görev yaptığını söyleyen, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müezzin, kayyım, imam ve hatip olarak çalıştığını belirten avukat Ahmet Hilmi Ocak, başvurusunda Manisa-Akhisar Hilaliye Kuran Kursu’nda hafızlık yapmış. Özgeçmişinde merhum Şahin Yılmaz Hoca'nın talebesi olduğunu belirtiliyor.

"HSK üyesi değil, sanki hafız seçiyoruz; başvurusunda bir hocayı referans verip hafızlık yaptığını söyleyen de var!"

Bakan danışmanı, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu, Ensar Vakfı Üyelikleri

Avukat Figen Şaştım başvurusunda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda 2016’dan beri hukuku danışmanı yaptığını belirtirken başvurusunda "başörtüsü yasakları kapsamında çektiği sıkıntıları" yazdı. Şaştım, 2015 seçimlerinde milletvekilliği aday adayı olduğunu ve 2002 ile 2009 tarihleri arasında İstanbul AKP teşkilatında Ana Kademe İl Yönetim Kurulu üyesi, AKP kongrelerinde demokrasi hakem üyesi olarak seçildiğini belirtti. Birlik Vakfı, Ensar Vakfı gibi yerlerde yönetim kurulu üyeliklerini hatırlatan Şaştım, hâlen Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi olduğunu da kaydetti.

Koza Holding'in kayyımı

Serbest avukatlık yaptığını bildiren Hasan Ölçer, 2015-2016 arasında Koza İpek Holding'e kayyım olarak atandığını ve yönetim kurulu başkanlığı görevini yürüttüğünü yazdı. Ölçer, başvurusunda Bir ay boyunca Fatih Üniversitesi'nde kayyım olarak görev yaptığını da vurguladı.

Anayasaya göre, HSK'nın 3 üyesi Yargıtay üyeleri, 1 üyesi Danıştay üyeleri, 3 üyenin de nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından, TBMM tarafından seçilecek. Komisyon saat 15:00'de toplanacak.

HSK üyeliği için TBMM’ye başvuran 83 adaydan özellikle avukatlar kontenjanından başvuran isimlerin çoğunluğunun AKP ile yakından bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 83 aday hakkında edinilen bilgiler şöyle:

Avukat statüsündeki adaylar

1. Hasan Ölçer - Salih Mirzabeyoğlu’nun arkadaşı ve avukatı olarak biliniyor. 2015-2016 yıllarında Koza-İpek Holding Kayyımı ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı, 2016 Temmuz ayında Fatih Üniversitesi kayyımlığına atandı.

2. Saliha Sasa - 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'nde AKP Ankara Milletvekili Aday Adayı

3. Ahmet Hilmi Ocak - Kırkağaç İmam Hatip Ortaokulu, Manisa İmam Hatip Lisesi, Diclet Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 1991-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müezzin-kayyım, imam-hatiplik; 1993- 2001 yılları arasında Diyarbakır Merkez Ulu Camii imam-hatipliği yaptı. Maliye bakanlığı avukatı, Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı, Dicle Üniversitesi Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu.

4. Adem Ay - AKP 25. Dönem Hatay Milletvekili Aday Adayı

5. Ülkü Soylu - AKP Kadın Kolları MKYK üyesi

6. Mehmet Bülent Yılmazcan - AKP Kahramanmaraş Eski milletvekili / İlksan Davası avukatlarından

7. Havvanur Yurtsever - 2008- 2014 arasında AKP Zeytinburnu İlçe Başkanlığı Yürütme Kurulu üyeliği, aynı tarihlerde ilçe SKM Hukuk İşleri Birim Başkanlığı görevlerinde bulundu. AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi.

8. Zeynep Kahveci Tangal

9. Figen Şaştım - 2002-2009 yılları arasında AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda il yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2015 Haziran-Kasım seçimlerinde İstanbul 3. Bölge ve Sivas’tan milletvekili aday adayı oldu. Halen AKP Demokrasi Hakem Kurulu üyeliği yapıyor.

10. Mustafa Kula - 2010-2011 yılarında AKP Ankara İl Yönetim Kurulu üyeliği yaptı, 2004 yerel seçimlerinde AKP’den belediye başkanlığı, 2007, 2011, 2014 seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adaylığında bulundu.

11. Esra Altuntaş

12. Remziye Yağmur

13. Hamit Kocabey - MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli’nin avukatı

14. İbrahim Keskin - 1991-2001 yıllarında BBP Trabzon İl Başkanlığı, 2001- 2002 AKP Trabzon Kurucu İl Başkanlığı yaptı.

15. İnanç Kara

16. Şerife Taşbaşı - AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor.

17. Şaziye Fırat Civelek - Başakşehir Belediyesi Avukatı

18. Songül Yazar

19. Bülent Dağsalı - Tümgeneral Bülent Dağsalı, İlker Başbuğ'un Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde üstlerini fişlediği iddia edilmişti.

20. Mehmet Çelikel - AKP’li Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı.

21. Ayşe Bıçak - Polis Akademisi önceki başkanı Prof Dr. Vahit Bıçak’ın kız kardeşi

22. Ali Aydın Akpınar

23. Rabia İlhan - 25. ve 26. dönemlerde AKP’den milletvekili aday adayı.

24. Hatice Taştan

25. Mualla Dündar

26. Turgay Şahin - AKP Afyonkarahisar İl yönetici

27. Ömer Faruk Aksoy

28. Hasan Oymak - AKP’li bakan Nihat Zeybekçi’nin avukatı

29. Hüseyin Öz - 2004-2009 tarihleri arasında AKP Çankaya Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olarak çalıştı.

30. İbrahim Gül - SGK 1. Hukuk müşaviri

31. Hüsnü Tuna - Sivas davası avukatı, eski AKP Konya Milletvekili

32. Münevver Nilgün Seçen

Öğretim üyesi adaylar

1. Cavit Demiral - AKP’den milletvekili aday adayı , İpek/Koza kayyımı, Kırıkkale Hukuk

2. Abdülkerim Yıldırım - Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

3. İbrahim Subaşı - AKP İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adayı

4. Mehmet Altunlaya - Akdeniz Hukuk Fakültesi

5. Ali Cengiz Keseoğlu - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Dekan Yrd

6. Talat Canbolat - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

7. İlhan Üzülmez - Gazi Üniversitesi Rektörü

Danıştay üyesi adaylar

1. Cafer Ergen

2. Emin Sınmaz - Cumhurbaşkanlığı Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri eski müdürü / HSYK üyesi

3. Cevdet Erkan

4. Hasan Güzeller

5. Mahmut Ballı - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı, Cumhurbaşkanı kontenjanından Danıştay üyesi.

6. Ali Ürker - Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü / Cumhurbaşkanı Erdoğan kontenjanından Danıştay üyesi

7. Hasan Odabaşı - Danıştay’a atanacak isimleri belirleyen isimlerden olduğu basının gündemine geldi

8. Mehmet Ali Ceran

Yargıtay üyesi adaylar

1. Yusuf Ziyaattin Cenik

2. Mustafa Kuran

3. Mustafa Abdullah Coş - Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un kardeşi Yargıtay üyesi

4. Rıdvan Gündoğdu

5. Yaşar Şimşek

6. Mehmet Bülent Selçuk

7. Ali İhsan Öztekin

8. Nevzat Karababa

9. Eyüp Sarıcalar

10. Fatma Feyza Şahin

11. Mahmut Kaya

12. Sultan Namazcı

13. Fatma Akyüz

14. Hulusi Akdere

15. Fevzi Argıç

16. Yusuf Kuzu

17. Mustafa Çavuş

18. Ayhan Tuncal

19. Bahri Aydoğan

20. Bekir Şahin

21. Mehmet Osmanoğlu

22. Hikmet Kanık

23. Adem Albayrak

24. Emir Ateş

25. Mehmet Akif Öndaş

26. Alp Arslan

27. Havva Aydınlı

28. Hakan Yüksel

29. Yurdanur Bakırcı

30. Mehmet Ademoğlu

31. Mahmut Çoşkun

32. Salim Çevik

33. Ziya Dinler

34. Yılmaz Karaboduk

35. Hasan Kaya

36. Ziya Dinler