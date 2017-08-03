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HSK, FETÖ ile mücadele için 8 yeni mahkeme kurdu!

İstanbul'da 6, Ankara'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere 8 yeni terör suçlarına bakan mahkeme kuruldu

03 Ağustos 2017 22:08

Hâkim ve Savcılar Kurulu (HSK) ‘FETÖ’ ile mücadele için 8 yeni mahkeme kurulmasına karar verdi.

‘FETÖ’ye yönelik davalar arttıkça yargılamaları yapan mahkemelerin iş yükü de gittikçe artıyordu. Yargılamaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için HSK İstanbul'da 6, Ankara'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere 8 yeni terör suçlarına bakan mahkeme kurulmasına karar verdi. HSK 1. Dairesi, yeni kurulan mahkemelere heyetler atadı.

Ayrıca HSK, İstanbul ve Ankara'da daha önce kurulmuş olan çeşitli mahkemelerde ikinci heyetler oluşturdu. Bu heyetler kuruldukları mahkemelerdeki dosyaların bir bölümünü devralıp mahkemenin yükünü hafifletmeye çalışacak.

 

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