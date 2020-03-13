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HSK, bir hâkim ve iki savcıyı meslekten ihraç etti

13 Mart 2020 10:42

HSK Genel Kurulu, bir hâkim ve iki savcıyı FETÖ'yle irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan bir hakim ve iki savcıyı FETÖ'yle irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

HSK Genel Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, FETÖ ile irtibat ve iltisakları sabit görülen, daha önce görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece hâkimi Güler Yabaş, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Semih Kır ve Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Balcı meslekten çıkarıldı.

HSK Genel Kurulu, 10 Ekim 2019'da meslekten çıkarılmalarına karar verilen eski hakimler Selver Öztürk Taşdelen, Zeynep Ergün, Atilla Öztürk, Celal Sünger ve Adem Narçin ile eski savcı Muhammet Ali Akkuş'un yeniden inceleme taleplerini ise reddetti.

 
 

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