HSK, bir hâkim ve iki savcıyı meslekten ihraç etti

HSK Genel Kurulu, bir hâkim ve iki savcıyı FETÖ'yle irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan bir hakim ve iki savcıyı FETÖ'yle irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

HSK Genel Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, FETÖ ile irtibat ve iltisakları sabit görülen, daha önce görevden uzaklaştırılan Büyükçekmece hâkimi Güler Yabaş, Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı Semih Kır ve Bursa Cumhuriyet Savcısı Gökhan Balcı meslekten çıkarıldı.