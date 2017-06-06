HSK, Akit'in haberlerini gerekçe göstererek Cumhuriyet'i ziyaret eden hâkim ve savcılara soruşturma açtı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Charlie Hebdo dergisine yönelik IŞİD katliamından sonra destek amacıyla yaptığı yayınlar üzerine saldırılara uğrayan Cumhuriyet’e ziyarette bulunan hâkim ve savcılar hakkında Akit’te yayınlanan haberleri gerekçe göstererek soruşturma açtı. Soruşturmaya Emniyet Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde hakim ve savcıların fotoğrafları ile Akit’te yayınlanan fotoğraftaki hâkim ve savcıların fotoğrafı morfolojik incelemeye tabi tutuldu. Hakkında soruşturma açılan hakimler arasında bir süre önce yazdığı bir yazı nedeniyle Şanlıurfa’ya atanan Yargıçlar Sendikası Başkanı Mustafa Karadağ da yer aldı.

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş'ın haberine göre, Yaşar Turan isimli kişi, İstanbul Anadolu hakimleri Mustafa Övüç, Füsun Çağlar, Sevgi Övüç, Ayhan Büyükyıldız, Nuh Hüseyin Köse, Tamer Akgökçe ile istifa eden hakim Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında Cumhuriyet’in İstanbul’daki merkezine destek ziyareti yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Şikayet yazısında hakimlerin Cumhuriyet ziyareti ile ilgili olarak “Bu hakimleri görevden atın”, “Charlie’nin hakimleri” ve “Charlie’nin hakimi başörtülünün zalimi, 28 Şubat kafası hala direniyor” şeklinde haberler yapılmasına neden oldukları bu yüzden kamuoyunda tarafsız olmadıkları yönünde kanı uyandırarak hukuka olan güvenin zedelenmesine neden oldukları iddia edildi.

HSYK 3. Dairesi 25 Mayıs 2016’da inceleme izni verdi. HSK’nin soruşturmasından önce Emniyet krimimen Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde Akit’te yayınlanan fotoğrafla hakim ve savcıların bakanlıktaki fotoğraflarının morfolojik (yüzün anatomik karakteristiği) incelemesi yapıldı. Bu incelemeden sonra yüzü eşleşen Ankara hakimleri Mustafa Karadağ, Leyla Köksal ve Ali Hacıibrahimoğlu da soruşturmaya eklendi ve hakim ve savcılar hakkında Adalet Bakanı ve HSYK Başkanı Bekir Bozdağ’ın olurunun ardından 3. Daire 6 Mart 2017’de bu defa soruşturma izni verdi.

HSK Müfettişliği tarafından hakimlere gönderilen soruşturma yazısında Cumhuriyet’e yönelik saldırılar “halk tarafından Cumhuriyet önünde eylemler düzenlenip gazetenin protesto” edilmesi olarak tarif edildi. Yazıda Cumhuriyet’e destek veren hakim ve savcıların “ideolojik saikle hareket ederek haklarında soruşturma devam eden iki gazeteciye (Hikmet Çetinkaya – Ceyda Karan) destek için Cumhuriyet gazetesi önünde yapılan eyleme katılıp suç teşkil edebilecek fiilleri yanında, bu durumu basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurarak haklarında haber yapılmasına sebebiyet verdikleri, böylece eylemleriyle kamuoyu nezdinde tarafsız olmadıkları yönünde kanaat uyandırdıkları, hukuka olan güvenin zedelenmesine neden oldukları” iddia edildi.

"Fotoğraftaki kişi benim"

Fotoğraf karesinde yarım çıkan ve bu yüzden hakkında soruşturma açılmayan hakim İstanbul Anadolu Hakimi İbrahim Fikri Talaman ise HSK’ye dilekçe vererek 14 Mart 2015 tarihli Akit gazetesinde yayınlanan haber ve fotoğraf nedeniyle Cumhuriyet gazetesine ziyarette bulunan hakim ve savcılar hakkında bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını belirterek “Gazetedeki fotoğrafın Emniyet Kriminal Laboratuarında çözümü yaptırılarak ilgili hakim ve savcıların kimliklerinin belirlendiğini öğrenilmiştir. Fotoğrafta yüzümün kısmen göründüğü ve bu ziyarette hazır bulunduğum halde, benimle ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu durum beni rahatsız etmiş olup, konunun benim yönümden de incelenmesi gerekmektedir. Fotoğraf çözümüne gerek olmaksızın, toplantıya katıldığımı ve fotoğrafta yer aldığımı herhangi bir itirazım olmaksızın kabul ediyorum. Benim hakkımda da disiplin işlemi yapılması zorunludur. Adaletin gercekleşmesi adına gereği saygı ile arz olunur” ifadelerini kullandı.