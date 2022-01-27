HSK, 38 yargı mensubunu ikinci kez ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 'şike kumpası' soruşturmasında görev alan ve daha önce FETÖ kapsamında meslekten atılan 38 yargı mensubunu ikinci kez ihraç etti.

HaberTürk'ün haberine göre; ihraç edilen isimler şöyle açıklandı:

1-İstanbul Eski Hâlen Balıkesir Cumhuriyet Savcısı İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (38203) Mehmet BERK,

2- İstanbul Eski Hâlen Çorum Cumhuriyet Savcısı İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (34460) Fikret SEÇEN,

3-İstanbul Cumhuriyet Savcısı İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (38727) Hüseyin KAPLAN,

4- Sakarya Cumhuriyet Savcısı İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (34287) Cihan KANSIZ,

5-İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (40026) Mehmet ERDOĞAN,

6-İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (39551) Mehmet HAMZAÇEBİ,

7- İstanbul Eski Hâlen Bursa Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (39587) Mehmet EKİNCİ,

8-İstanbul Eski Hâlen Gebze Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (37952) İbrahim BALIK,

9-İstanbul Eski Hâlen Gaziantep Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (39880) Birol BİLEN,

10-İstanbul Eski Hâlen Elazığ Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (40001) Murat ÜRÜNDÜ,

11-İstanbul Eski Hâlen Mersin Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (36096) Mehmet KARABABA,

12-İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (37378) Hadi ÇAĞDIR,

13-İstanbul Eski Hâlen Büyükçekmece Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (34952) Gökmen DEMİRCAN,

14-İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (39770) Nurullah ÇINAR,



15-İstanbul Eski Hâkimi Hâlen Şanlıurfa Cumhuriyet Savcısı İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (40069) Dursun Ali GÜNDOĞDU,

16-İstanbul Eski Hâlen Büyükçekmece Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (39505) Davut BEDİR,

17-İstanbul Eski Hâlen Uşak Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (33944) Ömer DİKEN,

18-İstanbul Eski Hâlen Balıkesir Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (39730) Hikmet ŞEN,

19-İstanbul Eski Hâlen Trabzon Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (42703) Menekşe UYAR,

20-İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (39602) Muzaffer İREN,

21-İstanbul Eski Hâlen Gaziantep Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (40849) Seyfettin MERMERCİ,

22-İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (37278) Metin ÖZÇELİK,

23-İstanbul Eski Hâlen Kayseri Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (40267) Bülent KINAY,



24-İstanbul Eski Halen Elazığ Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (42154) Nalan CAN,

25-İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (39735) Eşref AKSU,

26-İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (37222) Mustafa BOZ,

27-İstanbul Eski Hâlen Kocaeli Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (32346) Hüsnü ÇALMUK,

28-İstanbul eski hâlen Gaziosmanpaşa Hâkimi iken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (37266) Dr. Sedat Sami HAŞILOĞLU,

29- İstanbul Eski Hâlen Kütahya Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (40244) Fatih Mehmet USLU,

30- İstanbul Eski Hâlen Van Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (41415) Aytekin OZANLI,

31-İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (41015) Savaş ÇELİK,

32-İstanbul Eski Hâlen Diyarbakır Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (40180) Mesut ÖZCAN,



33-İstanbul Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (37339) Osman KAYA,

34-İstanbul Eski Hâlen Edirne Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (35190) Yakup Hakan GÜNAY,

35-İstanbul Eski Hâlen İskenderun Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (41991) Vedat DALDA,

36-İstanbul Eski Hâlen Bolu Cumhuriyet Savcısı İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (35837) Zekeriya ÖZ,

37-İstanbul Eski Hâkimi Hâlen Yargıtay Tetkik Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (33372) Resul ÇAKIR

38-İstanbul Eski Hâlen Şanlıurfa Hâkimi İken Meslekten Çıkarılmasına Karar Verilen (40816) Mehmet UĞURLU