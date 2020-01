HSK 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.

HSK tarafından , 287 yargı mensubunun görev yeri değiştirildi.

ADLİ YARGIDA GERÇEKLEŞEN GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE:

S.N. - Sic.No - Adı ve Soyadı - Bulunduğu Görev - Atandığı Görev

1 22553 Hasan Coşkun ÇETİNBİNİCİ Ankara C.Savcısı Van C.Savcılığı

2 23583 Mehmet Kenan GÜL Karşıyaka Hâkimi İzmir Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

3 23988 Hüseyin ÖZTÜRK İstanbul Anadolu Hâkimi Van Hâkimliği

4 24404 Sevim EFENDİLER İstanbul Hâkimi Bakırköy Hâkimliği

5 25195 Emine GÖKSUN ÖZÇELİK İstanbul Ticaret Mah. Başkanı Bakırköy Hâkimliği

6 25228 Doğan KARAKOÇ Malatya C.Savcısı Küçükçekmece C.Savcılığı

7 25941 Kemal CAN İstanbul Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği

8 27853 Cemil DERİN Bakırköy Hâkimi Van Hâkimliği

9 27901 Ayten SÖZEN İstanbul Ticaret Mah. Başkanı Bakırköy Hâkimliği

10 27985 Ömer KORKMAZ Küçükçekmece C.Savcısı Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

11 28159 Ekrem HALICI Kırıkkale Hâkimi İstanbul Anadolu Hâkimliği

12 28373 Enis LUŞ Beykoz C.Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

13 29200 Celal DİLLİ Elazığ Hâkimi Ankara Hâkimliği

14 29255 Mürvet TUNÇEZ İstanbul Ticaret Mah. Başkanı Bakırköy Hâkimliği

15 29333 Cengiz Satılmış DOĞAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

16 29376 Ahmet KABATAŞ İstanbul Anadolu C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı

17 29520 Kemal DEMİRDÖN Ankara C.Başsavcı Vekili Yargıtay C.Savcılığı

18 29915 Abuzer KARA İstanbul Hâkimi Ordu Hâkimliği

19 31079 Hasan ŞATIR Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanı Ankara Batı Hâkimliği

20 31519 Necdet Yalçın ŞEN Adana C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı

21 32413 Ahmet AKKAYA Gaziosmanpaşa C.Başsavcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

22 32495 Adem MERAL Küçükçekmece C.Başsavcı Vekili Büyükçekmece C.Başsavcılığı

23 32835 Hayrettin TIZLAK Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı Antalya C.Başsavcı Vekilliği

24 32865 Sedat BAŞARAN İzmir C.Savcısı Eskişehir C.Savcılığı

25 33217 Özgür KAMIŞLIK Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği

26 33359 Cevat İŞLEK Ankara C.Başsavcı Vekili Yargıtay C.Savcılığı

27 33447 Kazım ÖZSOY Manisa C.Savcısı Samsun C.Savcılığı

28 33574 Ömer DOĞRUÖZ İzmir C.Savcısı İzmir C.Başsavcı Vekilliği

29 33880 Sevil TOSUN Ankara Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği

30 33911 Ülkü SÖNMEZ Ankara Bölge Adliye Mah. Üyesi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

31 34027 Gürhan AKTAŞ Yargıtay C.Savcısı Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

32 34118 İbrahim SAĞIR Adana Hâkimi Erzurum Hâkimliği

33 34139 Mehmet AYDIN İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili Beykoz C.Başsavcılığı

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN

12/10/2017 TARİHLİ VE 1366 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

34 34162 Alpay GÖÇMEN Bakırköy C.Savcısı Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

35 34185 Fatih DİRİCAN İstanbul C.Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

36 34209 Akif Celalettin ŞİMŞEK Yargıtay C.Savcısı İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

37 34343 Ahmet GÜL Ankara Bölge Adliye Mah. Üyesi Yargıtay C.Savcılığı

38 34475 İdris TAŞCAN Beykoz C.Başsavcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

39 34478 Cengiz TURHAN İstanbul C.Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

40 34703 Orhan KAPICI Büyükçekmece C.Başsavcısı Yargıtay C.Savcılığı

41 34824 Ender COŞKUN Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği

42 34970 Haydar MEMİŞ Sakarya Bölge Adliye Mah. C.Başsavcısı Gaziosmanpaşa C.Başsavcılığı

43 35089 Salih Zeki YILMAZ Kırıkkale C.Savcısı Şanlıurfa C.Savcılığı

44 35091 Hüseyin ÖZ İstanbul C.Savcısı Küçükçekmece C.Başsavcı Vekilliği

45 35097 Sait YAKIŞAN İstanbul C.Savcısı Bakırköy C.Savcılığı

46 35242 Aytekin CENİKLİ Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği

47 35315 İbrahim KARAKAŞ Bursa C.Savcısı Kütahya C.Savcılığı

48 35762 Meral KAYAŞ Denizli Hâkimi İstanbul Hâkimliği

49 35848 Kadriye Aynur GÖÇMEN Bakırköy Hâkimi Gaziosmanpaşa Hâkimliği

50 35886 Filiz YILDIZ İstanbul Hâkimi Bakırköy Hâkimliği

51 35888 Ali SAYDAM Ankara Bölge Adliye Mah. Üyesi Ankara Hâkimliği

52 36016 İsmet ÖZKORUL İstanbul Anadolu C.Savcısı Zonguldak C.Savcılığı

53 36073 Necla AVCI GİRİTLİ İzmir C.Savcısı İzmir C.Başsavcı Vekilliği

54 36671 Nihat POSTACI Bursa Hâkimi Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği

55 36814 Ahmet Hamdi KAYA Ankara C.Başsavcı Vekili Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

56 36815 İffet CANTÜRK ASLAN Ankara Hâkimi Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği

57 36818 Gündoğan ÖZTÜRK Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı Antalya Bölge Adliye Mah. Üyeliği

58 36914 Canan KEÇECİ Konya Hâkimi Marmaris Hâkimliği

59 36965 Alpaslan KARABAY Ankara C.Savcısı Yargıtay C.Savcılığı

60 37007 Ömer KARA Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi Yargıtay C.Savcılığı

61 37298 Muhittin BAYIRKÖYLÜ Bakırköy C.Savcısı Bakırköy C.Başsavcı Vekilliği

62 37360 Tarık TUNA Karşıyaka C.Savcısı İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği

63 37389 Mehmet ALYAPRAK İzmir C.Savcısı İzmir C.Başsavcı Vekilliği

64 37584 Onur OĞUZER Gebze C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekilliği

65 38073 İsmail DEĞİRMENCİ İstanbul Anadolu C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekilliği

66 38138 Ali BELEN İstanbul Hâkimi Erzurum Hâkimliği

67 38212 Selahattin KANBUR Gaziosmanpaşa C.Savcısı İstanbul C.Savcılığı

68 38260 Ferdağ ŞAHİN Ankara Hâkimi Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği

69 38473 Zafer ŞAHİN Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi Yargıtay C.Savcılığı

70 38479 Zafer YARAR Kayseri Hâkimi Adana Hâkimliği

71 38485 Yaşar Sami BÖLÜKBAŞI Küçükçekmece C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı

72 38541 Fahri Mutlu TOSUN İstanbul Anadolu C.Savcısı İstanbul C.Başsavcı Vekilliği

73 38584 Mustafa Kemal ÖZTÜRK Bakırköy C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı

74 38677 Levent ÇAĞIL Bakırköy C.Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

75 38765 Sunel ÖNER TÜRKÖZ Kahramanmaraş Hâkimi Söke Hâkimliği

76 38817 Atila KARATOY İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi İstanbul Hâkimliği

77 39616 Mustafa AKBAŞ Adana Bölge Adliye Mah. Üyesi Mersin Hâkimliği

78 39680 Ergün ŞAHİN Ankara C.Başsavcı Vekili Ankara Batı C.Başsavcılığı

79 39688 Cengiz SARI Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Kocaeli Hâkimliği

80 39695 Bülent BAŞAR İstanbul C.Savcısı İstanbul C.Başsavcı Vekilliği

81 39699 Murat DEMİRELLİ Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği

82 39748 Özlem ŞİMŞEK Balıkesir Hâkimi Samsun Hâkimliği

83 39804 Mesut Erdinç BAYHAN İstanbul C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı

84 39987 Levent KANDEMİR İstanbul Anadolu C.Savcısı Erzurum C.Savcılığı

85 40055 Mehmet UĞURBAŞ Konya Hâkimi Van Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

86 40060 Faik ERSÖZ Antalya C.Savcısı Yargıtay C.Savcılığı

87 40063 Ahmet AKÇA Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği

88 40068 Ömür AKIN Edirne Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği

89 40071 İsmail SAÇ Antalya C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı

90 40179 Ramazan ÖKSÜZ İstanbul Anadolu C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekilliği

91 40753 Musa YÜCEL Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği

92 40768 Ramazan DİNÇ Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği

93 40852 Şamil KOÇ Gebze Ağır Ceza Mah. Başkanı Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

94 40873 Nihat DEMİR İstanbul Anadolu C.Savcısı Küçükçekmece C.Başsavcı Vekilliği

95 40933 Bülent KOÇ İstanbul Hâkimi Ankara Hâkimliği

96 40978 Veli ÖZTÜRK Kayseri Hâkimi Diyarbakır Hâkimliği

97 40995 Caner EROKTAY Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Gaziantep Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı

98 41004 İbrahim LORASDAĞI İstanbul Hâkimi Konya Hâkimliği

99 41370 Gülpınar TÜR Zonguldak Hâkimi İstanbul Anadolu Hâkimliği

100 41403 Özcan GÜNGÖR Adana Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Hâkimliği

101 41441 Fatih KURT İstanbul Hâkimi Gaziosmanpaşa Hâkimliği

102 41593 Akın KAVİ Söke Hâkimi İstanbul Hâkimliği

103 41879 Cem Ali ÇİFTÇİ Bergama C.Başsavcısı Antalya C.Savcılığı

104 41883 Ahmet GÖZTAŞ Çanakkale Ağır Ceza Mah. Başkanı Konya Hâkimliği

105 41912 Ömer Faruk YILDIRIM Çubuk C.Başsavcısı İstanbul C.Başsavcı Vekilliği

106 42059 Osman İSMAİLOĞULLARI Kırıkkale C.Savcısı Şanlıurfa C.Savcılığı

107 42093 Umut TEPE İstanbul C.Savcısı Gaziosmanpaşa C.Savcılığı

108 42138 Mehmet Selim KARAKUZU Alanya Ağır Ceza Mah. Başkanı Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

109 42159 Eyüp YILDIZ Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı

110 42204 Kenan DOĞAN İstanbul C.Savcısı Bakırköy C.Başsavcı Vekilliği

111 42259 Murat ÇAĞLAK İstanbul C.Savcısı İstanbul C.Başsavcı Vekilliği

112 42373 Özgür Mustafa DÜLGER Yargıtay C.Savcısı İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği

113 42416 Hamza EMRE İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi İstanbul Hâkimliği

114 42457 Murat VİRAN Mardin Ağır Ceza Mah. Başkanı Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

115 42618 Ebru PEYNİRCİOĞLU ÇİFTÇİ Bergama Hâkimi Antalya Hâkimliği

116 42623 Mesut TURHAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Aliağa Hâkimliği

117 42680 Ahmet GÜLER Batman C.Başsavcı Vekili Manisa C.Savcılığı

118 60552 Rifat YILDIZ Silifke Ağır Ceza Mah. Başkanı Antalya Hâkimliği

119 92531 Serkan BAŞ Küçükçekmece Hâkimi İstanbul Hâkimliği

120 92595 Gülden ŞENOL Ankara Hâkimi Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği

121 93856 Özgür KOÇ İstanbul Hâkimi Ankara Hâkimliği

122 95136 Özlem KILINÇ BARBAK İzmir Hâkimi Antalya Hâkimliği

123 95139 Doç. Dr. Ali Rıza TÖNGÜR Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ankara Hâkimliği

124 95141 Mehmet YILMAZ Ankara Batı C.Savcısı Ankara Batı C.Başsavcı Vekilliği

125 95192 Mesut TOKTAŞ Van Ağır Ceza Mah. Başkanı Antalya Hâkimliği

126 97912 Hacı Mustafa YILMAZ Eskişehir C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı

127 97950 Selahattin SİLAH Gebze Hâkimi Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

128 98036 Hüseyin ÖZATAŞ Gaziantep Bölge Adliye Mah. C.Savcısı Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyeliği

129 101205 Zeynal Abidin EKİCİ Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi Antalya Hâkimliği

130 101315 Ercan KÖMÜR Adalet Bakanlığı Adalet Müfettişi İstanbul Hâkimliği

131 101446 Hüseyin GÖKTEPE Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Gaziantep C.Savcılığı

132 101487 Cemal KUZULU Ankara Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

133 101537 Mert Öykü ÖZDEMİR Antalya C.Savcısı İzmir C.Savcılığı

134 104679 Cengiz AYDINER Trabzon Hâkimi Ankara Hâkimliği

135 104718 Kürşat Kağan DOĞAN Ankara C.Savcısı Antalya Hâkimliği

136 104749 Murat SAYGI Yalova Hâkimi Ankara Hâkimliği

137 104825 İbrahim BOZKURT Ankara C.Savcısı Çubuk C.Başsavcılığı

138 104880 Fatih ADIGÜZEL Gaziantep C.Savcısı Gaziantep C.Başsavcı Vekilliği

139 107085 Nusret Alper PAZARCIKCI Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği

140 107457 Kerim ERSOY Zonguldak Hâkimi Mardin Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

141 107674 Alper SAYKAL Bitlis Ağır Ceza Mah. Başkanı Alanya Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

142 109612 Bilgehan YÜCEL Ermenek C.Başsavcısı Bergama C.Başsavcılığı

143 109640 Halil KOÇAK Samsun C.Savcısı Trabzon C.Savcılığı

144 109684 Ahmet UĞUZ Gaziosmanpaşa Hâkimi İstanbul Hâkimliği

145 118891 Mustafa ALYÖRÜK Isparta Hâkimi Ankara Hâkimliği

146 118921 Utku ÖZDEMİR Kayseri Hâkimi Bitlis Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

147 118930 Hüseyin KAÇOĞLU Trabzon C.Savcısı Ordu C.Savcılığı

148 119097 Esra Çiğdem GÖRMÜŞ Ordu Hâkimi Aksaray Hâkimliği

149 119130 Gökan GÜNAYDIN Zonguldak Hâkimi Ankara Hâkimliği

150 119226 İlknur Sanem ÖZDEMİR Antalya Hâkimi İzmir Hâkimliği

151 119237 Yavuz Alp OFLU Diyarbakır C.Savcısı Çanakkale C.Savcılığı

152 120561 Göksel TURAN İstanbul C.Savcısı Küçükçekmece C.Savcılığı

153 120609 Zafer DEMİRTAŞ Rize Hâkimi Ankara Hâkimliği

154 120612 Tuba ÖZTÜRK Çatalca C.Savcısı Küçükçekmece C.Savcılığı

155 120632 Çimen ATACAN TUNA Mardin Hâkimi Çanakkale Hâkimliği

156 120671 Cüneyt DEMİRDAŞ Bilecik C.Savcısı Ermenek C.Başsavcılığı

157 120691 Ersin ERYILMAZ Kütahya Hâkimi Ankara Hâkimliği

158 120694 Barış CÖMERT İstanbul Hâkimi Çorlu Hâkimliği

159 120790 Gülçin AKBUDAK Çorlu Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

160 120919 İsmail Deniz DEMİRKAYA Yargıtay Tetkik Hâkimi Malatya Hâkimliği

161 120964 Senem BÖLÜKBAŞI ERYILMAZ Kütahya C.Savcısı Ankara C.Savcılığı

162 122282 Leyla TEKİN Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği

163 122315 Necla BALIKÇI Gaziosmanpaşa Hâkimi İstanbul Hâkimliği

164 122365 Fatma Elif KARABEKTAŞ Bahçesaray Hâkimi Bursa Hâkimliği

165 122374 Esra DEMİRTAŞ Rize Hâkimi Ankara Hâkimliği

166 122422 Fatih YILMAZ Ankara Batı Hâkimi Ankara Hâkimliği

167 122474 Kuddusi SÖNMEZ Turgutlu C.Savcısı Manisa C.Savcılığı

168 122527 Fatih KUTLUBOĞA Mersin Hâkimi Silifke Ağır Ceza Mah. Başkanlığı

169 124672 Soner ULU Alanya Hâkimi Ankara Hâkimliği

170 124678 Ömer UZUNÇAYIR Kahramanmaraş Hâkimi Kütahya Hâkimliği

171 125163 Okay KOÇ Gebze Hâkimi Ankara Hâkimliği

172 125198 Ömer AKÇAY Manavgat C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı

173 125214 Osman ERDEM Şanlıurfa Hâkimi Manisa Hâkimliği

174 125243 Ali Serhat ŞAHİN Bakırköy C.Savcısı İstanbul C.Savcılığı

175 125254 Ufuk Mustafa SÜREN Hatay C.Savcısı Viranşehir C.Başsavcılığı

176 125268 Burcu DEMİRCİ SAYKAL Bitlis Hâkimi Alanya Hâkimliği

177 125269 Meltem GÜVENİR İzmir Hâkimi İstanbul Hâkimliği

178 125349 Saliha İNCEL ŞAHİN Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği

179 125380 Şaban Oğuz CANBOLAT Afyonkarahisar Hâkimi Ankara Hâkimliği

180 125479 Sultan GÜLERYÜZ Diyarbakır Hâkimi Trabzon Hâkimliği

181 125523 Eda GERDAN Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği

182 125656 Gökhan TEKİN Alanya Hâkimi Kahramanmaraş Hâkimliği

183 125970 Ali Rıza ARIGTEKİN Küçükçekmece Hâkimi İstanbul Hâkimliği

184 126003 Mehmet TUNCEL Bursa Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

185 137369 Cihan ERDOĞAN Turgutlu C.Savcısı Eskişehir C.Savcılığı

186 137388 Ferhat EKİNCİ Küçükçekmece C.Savcısı Sivas C.Savcılığı

187 137458 Çınar YILDIRIM KORKMAZ İstanbul Anadolu Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

188 137537 Anıl ÖZDİLEK Bolu Hâkimi Ankara Hâkimliği

189 137579 Sevilay KARAGÖZ Ömerli Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi) Yargıtay Tetkik Hâkimliği

190 139571 Pınar ÇAĞŞUR ALİEFENDİOĞLU Trabzon Hâkimi Rize Hâkimliği

191 139706 Gülşah GÖKMEN Küçükçekmece Hâkimi İstanbul Hâkimliği

192 150974 Ferhat GÜLBAĞÇA Gaziosmanpaşa Hâkimi İstanbul Hâkimliği

193 151348 Muzaffer SENGELLİ Çorlu Hâkimi Ankara Hâkimliği

194 153086 Osman BALIKÇI Gaziosmanpaşa Hâkimi İstanbul Hâkimliği

195 153178 Hüseyin ÇOBAN Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği

196 153246 Gökçen HETEMOĞLU İSHAK Urla Hâkimi Giresun Hâkimliği

197 153571 Burak YILDIRIM Akhisar eski C.Savcısı Bayburt C.Savcılığı

198 153617 Serkan UCUZCU Ankara C.Savcısı Ankara Batı C.Savcılığı

199 165588 Ekrem ER Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği

200 165852 Necdet ERGÜL Kemer Hâkimi Bahçesaray Hâkimliği

201 165969 İsmail TAŞ Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği

202 165977 Mithat UZUNTOK Kahramanmaraş Hâkimi Iğdır Hâkimliği

203 165986 Ramis Murat VURAL Yargıtay Tetkik Hâkimi Afyonkarahisar Hâkimliği

204 170972 Cevdet ACAR Ortaca C.Savcısı Yüksekova C.Savcılığı

205 171257 Saliha TAŞPINAR Adana Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

206 171303 Burak ÇERKEZ Ortaca C.Savcısı Borçka C.Savcılığı

207 174473 Erhan KARAKAŞ Fatsa Hâkimi Bitlis Hâkimliği

208 174595 Ahmet Rauf BURGUCUOĞLU Suluova C.Savcısı Amasya C.Savcılığı

209 179177 Selin AKGÜL TEBER Burdur Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği

210 179221 Mehmet KIRAN Çatak Hâkimi Çermik C.Savcılığı

211 179334 Mücahit Ayhan EMRE Mersin Hâkimi Şanlıurfa Hâkimliği

212 179524 Mustafa BÜKME Maden C.Savcısı Muş C.Savcılığı

213 179543 Merve CAN KARAKELLE Sivas Hâkimi Siirt Hâkimliği

214 179544 Salih KARAKELLE Burhaniye Hâkimi Siirt Hâkimliği

215 179595 Dilber ŞENGÜ Gülnar Hâkimi Polatlı Hâkimliği

216 179648 Tuğçe TEKEŞİN İliç Hâkimi Hopa Hâkimliği

217 179702 Burak YILMAZ Yargıtay Tetkik Hâkimi Aydın C.Savcılığı

218 189485 Mustafa İbrahim ADIR Gümüşhane Hâkimi Beypazarı Hâkimliği

219 189544 Anıl ALTAY Sorgun C.Savcısı Hatay C.Savcılığı

220 189621 Burak BABACAN Kırklareli Hâkimi Sivas Hâkimliği

221 189851 Gülşah ERİBOL PIÇAK Şiran C.Savcısı Kars Hâkimliği

222 189920 Büşra GÜLER KOÇAK Doğanşehir Hâkimi Türkoğlu Hâkimliği

223 190092 Yavuzhan KOCAMAN Tirebolu C.Savcısı Araban C.Savcılığı

224 190212 Naciye GÖRMEZ Pertek Hâkimi Kahramanmaraş Hâkimliği

225 190225 Alptekin PIÇAK Erzincan C.Savcısı Kars C.Savcılığı

226 190240 Samet SALMAN Kırklareli Hâkimi Akçakale Hâkimliği

227 190324 Merve ŞALOĞLU SAĞIR Sarıgöl Hâkimi Bingöl Hâkimliği

228 192145 Yeliz DURMUŞ Erdemli Hâkimi Adana Hâkimliği

229 192197 Hacı KOCAASLAN Mardin C.Savcısı Kilis C.Savcılığı

230 193535 Sabiha ADEMHAN Senirkent C.Savcısı Kütahya C.Savcılığı

231 193548 Hüseyin AKARSLAN Adana Hâkimi Erciş Hâkimliği

232 193828 İzlem OKUR Mengen Hâkimi İstanbul Hâkimliği

233 193839 Muhammet Raşit ÇAĞLAR Adana Hâkimi Türkoğlu Hâkimliği

234 193876 Muhammed İkbal ÇELİK Salihli Hâkimi Aksaray Hâkimliği

235 193921 Mustafa Emre DEMİR Demirköy Hâkimi Simav C.Savcılığı

236 194133 Ali Murat ESER Erbaa C.Savcısı Gaziantep C.Savcılığı

237 194174 Muhammed Celaleddin GÜLAÇTI Diyadin C.Savcısı Ceylânpınar C.Savcılığı

238 194246 Hasan İSHAK Ürgüp Hâkimi Giresun Hâkimliği

239 194305 Ubeydullah KARASOY Marmaris C.Savcısı Alanya C.Savcılığı

240 194412 Nagehan KÖROĞLU YILDIZ Hopa Hâkimi Orhangazi Hâkimliği

241 194444 Kadir KÜÇÜKÖNER Korkuteli C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği

242 194447 İlkay MECEK Yatağan C.Savcısı Hatay Hâkimliği

243 194472 Halil ODABAŞI Kaş C.Savcısı Diyadin C.Savcılığı

244 194504 Melike ÖRNEK Borçka C.Savcısı İliç Hâkimliği

245 194508 Volkan Yusuf ÖTEN Yenice (Çanakkale) C.Savcısı Elbistan C.Savcılığı

246 194561 Esra ÖZTÜRK Diyarbakır Hâkimi Bulancak Hâkimliği

247 194574 Sevgi ÖZER Şavşat Hâkimi Batman Hâkimliği

248 194646 Gürcü Adeviye KOÇ İpsala C.Savcısı Erzincan C.Savcılığı

249 194663 Abdullah Güray ŞAHİN Tavas Hâkimi Adıyaman Hâkimliği

250 194708 İsmail TAŞ Kulu Hâkimi Konya Hâkimliği

251 194803 Rıdvan OĞUZ Türkoğlu Hâkimi Malatya Hâkimliği

252 194841 Duygu Zeynep CANPOLAT Keçiborlu Hâkimi Kastamonu Hâkimliği

253 194877 Mücahit YILDIRIM Zonguldak C.Savcısı Karaman C.Savcılığı

254 194918 Tuğçe YÜCEL Ermenek Hâkimi Bergama Hâkimliği

255 196029 Barış KARAKURT Yargıtay Tetkik Hâkimi Amasya Hâkimliği

256 196075 Şamil KOÇ Ankara C.Savcısı Midyat C.Savcılığı

257 196309 Necla YEŞİLYURT GÜLBİÇİM İstanbul Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği

258 196316 Gökay YILDIZ Adalar Hâkimi Bingöl Hâkimliği

259 198632 Elif Nur ARSLAN Kastamonu Hâkimi Mudanya Hâkimliği

260 198922 Abdullah Enes GÖRMEZ Şereflikoçhisar C.Savcısı Kahramanmaraş C.Savcılığı

261 198954 Gülperi ÖZGÜNDÜZ Çaykara C.Savcısı Malatya Hâkimliği

262 199109 Ahmet KUMTEPE Manavgat C.Savcısı Batman C.Savcılığı

263 199134 Ekrem Hilmi TARÇIN Giresun C.Savcısı Akçaabat Hâkimliği

264 199136 Yunus TANIŞMAN Çorlu C.Savcısı Ağrı C.Savcılığı

265 199227 Adem ÖZGÜNDÜZ Orhangazi Hâkimi Malatya Hâkimliği

266 201520 Burak YAKAN Bulancak Hâkimi Gölbaşı (Adıyaman) C.Savcılığı

267 217425 Maviye YILMAZOĞLU ÖZBEK Erzurum Hâkimi Balıkesir Hâkimliği

İDARİ YARGIDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİK LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:

S.N. - Sic.No - Adı ve Soyadı - Bulunduğu Görev - Atandığı Görev

1 37846 Harun ÇEVİK Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ankara Bölge İdare Mah. Üyeliği

2 37893 Halil Kamil YÜKSEL Ankara Bölge İdare Mah. Üyesi Danıştay Tetkik Hâkimliği

3 38453 Bilal Tamer ÇİÇEK Samsun Bölge İdare Mah. Üyesi Ordu Vergi Mah.Üyeliği

4 101780 Talip KURT Adalet Bakanlığı İç Denetçisi Ankara Bölge İdare Mah. Üyeliği

5 118420 Bahar HAMZAOĞLU EROĞLU Eskişehir İdare Mah. Üyesi Gaziantep Bölge İdare Mah.Üyeliği

6 120510 Ayşe KILIÇ Danıştay Tetkik Hâkimi İstanbul Bölge İdare Mah.Üyeliği

7 124779 Bilge ÖZDEMİR İzmir İdare Mah. Üyesi İzmir Bölge İdare Mah.Üyeliği

8 165766 Gazi SARI Danıştay Tetkik Hâkimi Kahramanmaraş İdare Mah.Üyeliği

9 167857 Hilal BAŞBAYDAR Danıştay Tetkik Hâkimi Van İdare Mah.Üyeliği

10 167858 Ceylan TALU KIROVA Ankara İdare Mah. Üyesi Antalya İdare Mah.Üyeliği

11 178444 Burcu ALTMIŞDÖRTOĞLU Hatay İdare Mah. Üyesi Ankara İdare Mah.Üyeliği

12 182232 Yunuscan EBİCİ Kahramanmaraş Vergi Mah. Üyesi Aydın İdare Mah.Üyeliği

13 182250 İsa GÜLTEKİN Adıyaman İdare Mah. Üyesi Kahramanmaraş İdare Mah.Üyeliği

14 192020 Eser TAMBAŞ Tekirdağ İdare Mah. Üyesi Kocaeli Vergi Mah.Üyeliği

15 192023 Metin TANRIKULU Mersin Vergi Mah. Üyesi Tekirdağ Vergi Mah.Üyeliği

16 192059 Arzu YEŞİLKAYA Elazığ İdare Mah. Üyesi Bursa İdare Mah.Üyeliği

17 192851 Mehmet AKSU Erzurum Vergi Mah. Üyesi Danıştay Tetkik Hâkimliği

18 192870 Zeynep YILDIRIM Sakarya İdare Mah. Üyesi Danıştay Tetkik Hâkimliği

19 192886 Nesrin YILMAZ EBİCİ Trabzon Vergi Mah. Üyesi Aydın İdare Mah.Üyeliği

20 195233 Adil ÜNVER Ankara İdare Mah. Üyesi Kastamonu İdare Mah.Üyeliği

