HSK 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi

13 Ekim 2017 02:28
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.
HSK tarafından , 287 yargı mensubunun görev yeri değiştirildi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSK) 267’si adli yargı hakim ve savcısı 20’si idari yargı hakimi olmak üzere 287 yargı mensubunun görev yerini değiştirdi.
ADLİ YARGIDA GERÇEKLEŞEN GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE:
S.N. - Sic.No - Adı ve Soyadı - Bulunduğu Görev - Atandığı Görev
1 22553 Hasan Coşkun ÇETİNBİNİCİ Ankara C.Savcısı Van C.Savcılığı
2 23583 Mehmet Kenan GÜL Karşıyaka Hâkimi İzmir Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
3 23988 Hüseyin ÖZTÜRK İstanbul Anadolu Hâkimi Van Hâkimliği
4 24404 Sevim EFENDİLER İstanbul Hâkimi Bakırköy Hâkimliği
5 25195 Emine GÖKSUN ÖZÇELİK İstanbul Ticaret Mah. Başkanı Bakırköy Hâkimliği
6 25228 Doğan KARAKOÇ Malatya C.Savcısı Küçükçekmece C.Savcılığı
7 25941 Kemal CAN İstanbul Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği
8 27853 Cemil DERİN Bakırköy Hâkimi Van Hâkimliği
9 27901 Ayten SÖZEN İstanbul Ticaret Mah. Başkanı Bakırköy Hâkimliği
10 27985 Ömer KORKMAZ Küçükçekmece C.Savcısı Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
11 28159 Ekrem HALICI Kırıkkale Hâkimi İstanbul Anadolu Hâkimliği
12 28373 Enis LUŞ Beykoz C.Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
13 29200 Celal DİLLİ Elazığ Hâkimi Ankara Hâkimliği
14 29255 Mürvet TUNÇEZ İstanbul Ticaret Mah. Başkanı Bakırköy Hâkimliği
15 29333 Cengiz Satılmış DOĞAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
16 29376 Ahmet KABATAŞ İstanbul Anadolu C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı
17 29520 Kemal DEMİRDÖN Ankara C.Başsavcı Vekili Yargıtay C.Savcılığı
18 29915 Abuzer KARA İstanbul Hâkimi Ordu Hâkimliği
19 31079 Hasan ŞATIR Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanı Ankara Batı Hâkimliği
20 31519 Necdet Yalçın ŞEN Adana C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı
21 32413 Ahmet AKKAYA Gaziosmanpaşa C.Başsavcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
22 32495 Adem MERAL Küçükçekmece C.Başsavcı Vekili Büyükçekmece C.Başsavcılığı
23 32835 Hayrettin TIZLAK Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı Antalya C.Başsavcı Vekilliği
24 32865 Sedat BAŞARAN İzmir C.Savcısı Eskişehir C.Savcılığı
25 33217 Özgür KAMIŞLIK Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği
26 33359 Cevat İŞLEK Ankara C.Başsavcı Vekili Yargıtay C.Savcılığı
27 33447 Kazım ÖZSOY Manisa C.Savcısı Samsun C.Savcılığı
28 33574 Ömer DOĞRUÖZ İzmir C.Savcısı İzmir C.Başsavcı Vekilliği
29 33880 Sevil TOSUN Ankara Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği
30 33911 Ülkü SÖNMEZ Ankara Bölge Adliye Mah. Üyesi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
31 34027 Gürhan AKTAŞ Yargıtay C.Savcısı Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
32 34118 İbrahim SAĞIR Adana Hâkimi Erzurum Hâkimliği
33 34139 Mehmet AYDIN İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekili Beykoz C.Başsavcılığı
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN
12/10/2017 TARİHLİ VE 1366 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ
34 34162 Alpay GÖÇMEN Bakırköy C.Savcısı Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
35 34185 Fatih DİRİCAN İstanbul C.Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
36 34209 Akif Celalettin ŞİMŞEK Yargıtay C.Savcısı İzmir Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
37 34343 Ahmet GÜL Ankara Bölge Adliye Mah. Üyesi Yargıtay C.Savcılığı
38 34475 İdris TAŞCAN Beykoz C.Başsavcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
39 34478 Cengiz TURHAN İstanbul C.Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
40 34703 Orhan KAPICI Büyükçekmece C.Başsavcısı Yargıtay C.Savcılığı
41 34824 Ender COŞKUN Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği
42 34970 Haydar MEMİŞ Sakarya Bölge Adliye Mah. C.Başsavcısı Gaziosmanpaşa C.Başsavcılığı
43 35089 Salih Zeki YILMAZ Kırıkkale C.Savcısı Şanlıurfa C.Savcılığı
44 35091 Hüseyin ÖZ İstanbul C.Savcısı Küçükçekmece C.Başsavcı Vekilliği
45 35097 Sait YAKIŞAN İstanbul C.Savcısı Bakırköy C.Savcılığı
46 35242 Aytekin CENİKLİ Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği
47 35315 İbrahim KARAKAŞ Bursa C.Savcısı Kütahya C.Savcılığı
48 35762 Meral KAYAŞ Denizli Hâkimi İstanbul Hâkimliği
49 35848 Kadriye Aynur GÖÇMEN Bakırköy Hâkimi Gaziosmanpaşa Hâkimliği
50 35886 Filiz YILDIZ İstanbul Hâkimi Bakırköy Hâkimliği
51 35888 Ali SAYDAM Ankara Bölge Adliye Mah. Üyesi Ankara Hâkimliği
52 36016 İsmet ÖZKORUL İstanbul Anadolu C.Savcısı Zonguldak C.Savcılığı
53 36073 Necla AVCI GİRİTLİ İzmir C.Savcısı İzmir C.Başsavcı Vekilliği
54 36671 Nihat POSTACI Bursa Hâkimi Bursa Bölge Adliye Mah. Üyeliği
55 36814 Ahmet Hamdi KAYA Ankara C.Başsavcı Vekili Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
56 36815 İffet CANTÜRK ASLAN Ankara Hâkimi Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği
57 36818 Gündoğan ÖZTÜRK Antalya Bölge Adliye Mah. C.Savcısı Antalya Bölge Adliye Mah. Üyeliği
58 36914 Canan KEÇECİ Konya Hâkimi Marmaris Hâkimliği
59 36965 Alpaslan KARABAY Ankara C.Savcısı Yargıtay C.Savcılığı
60 37007 Ömer KARA Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi Yargıtay C.Savcılığı
61 37298 Muhittin BAYIRKÖYLÜ Bakırköy C.Savcısı Bakırköy C.Başsavcı Vekilliği
62 37360 Tarık TUNA Karşıyaka C.Savcısı İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği
63 37389 Mehmet ALYAPRAK İzmir C.Savcısı İzmir C.Başsavcı Vekilliği
64 37584 Onur OĞUZER Gebze C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekilliği
65 38073 İsmail DEĞİRMENCİ İstanbul Anadolu C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekilliği
66 38138 Ali BELEN İstanbul Hâkimi Erzurum Hâkimliği
67 38212 Selahattin KANBUR Gaziosmanpaşa C.Savcısı İstanbul C.Savcılığı
68 38260 Ferdağ ŞAHİN Ankara Hâkimi Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği
69 38473 Zafer ŞAHİN Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi Yargıtay C.Savcılığı
70 38479 Zafer YARAR Kayseri Hâkimi Adana Hâkimliği
71 38485 Yaşar Sami BÖLÜKBAŞI Küçükçekmece C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı
72 38541 Fahri Mutlu TOSUN İstanbul Anadolu C.Savcısı İstanbul C.Başsavcı Vekilliği
73 38584 Mustafa Kemal ÖZTÜRK Bakırköy C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı
74 38677 Levent ÇAĞIL Bakırköy C.Savcısı İstanbul Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
75 38765 Sunel ÖNER TÜRKÖZ Kahramanmaraş Hâkimi Söke Hâkimliği
76 38817 Atila KARATOY İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi İstanbul Hâkimliği
77 39616 Mustafa AKBAŞ Adana Bölge Adliye Mah. Üyesi Mersin Hâkimliği
78 39680 Ergün ŞAHİN Ankara C.Başsavcı Vekili Ankara Batı C.Başsavcılığı
79 39688 Cengiz SARI Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Kocaeli Hâkimliği
80 39695 Bülent BAŞAR İstanbul C.Savcısı İstanbul C.Başsavcı Vekilliği
81 39699 Murat DEMİRELLİ Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği
82 39748 Özlem ŞİMŞEK Balıkesir Hâkimi Samsun Hâkimliği
83 39804 Mesut Erdinç BAYHAN İstanbul C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Savcılığı
84 39987 Levent KANDEMİR İstanbul Anadolu C.Savcısı Erzurum C.Savcılığı
85 40055 Mehmet UĞURBAŞ Konya Hâkimi Van Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
86 40060 Faik ERSÖZ Antalya C.Savcısı Yargıtay C.Savcılığı
87 40063 Ahmet AKÇA Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği
88 40068 Ömür AKIN Edirne Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği
89 40071 İsmail SAÇ Antalya C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı
90 40179 Ramazan ÖKSÜZ İstanbul Anadolu C.Savcısı İstanbul Anadolu C.Başsavcı Vekilliği
91 40753 Musa YÜCEL Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği
92 40768 Ramazan DİNÇ Ankara C.Savcısı Ankara C.Başsavcı Vekilliği
93 40852 Şamil KOÇ Gebze Ağır Ceza Mah. Başkanı Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
94 40873 Nihat DEMİR İstanbul Anadolu C.Savcısı Küçükçekmece C.Başsavcı Vekilliği
95 40933 Bülent KOÇ İstanbul Hâkimi Ankara Hâkimliği
96 40978 Veli ÖZTÜRK Kayseri Hâkimi Diyarbakır Hâkimliği
97 40995 Caner EROKTAY Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyesi Gaziantep Bölge Adliye Mah. Daire Başkanlığı
98 41004 İbrahim LORASDAĞI İstanbul Hâkimi Konya Hâkimliği
99 41370 Gülpınar TÜR Zonguldak Hâkimi İstanbul Anadolu Hâkimliği
100 41403 Özcan GÜNGÖR Adana Bölge Adliye Mah. Üyesi Kayseri Hâkimliği
101 41441 Fatih KURT İstanbul Hâkimi Gaziosmanpaşa Hâkimliği
102 41593 Akın KAVİ Söke Hâkimi İstanbul Hâkimliği
103 41879 Cem Ali ÇİFTÇİ Bergama C.Başsavcısı Antalya C.Savcılığı
104 41883 Ahmet GÖZTAŞ Çanakkale Ağır Ceza Mah. Başkanı Konya Hâkimliği
105 41912 Ömer Faruk YILDIRIM Çubuk C.Başsavcısı İstanbul C.Başsavcı Vekilliği
106 42059 Osman İSMAİLOĞULLARI Kırıkkale C.Savcısı Şanlıurfa C.Savcılığı
107 42093 Umut TEPE İstanbul C.Savcısı Gaziosmanpaşa C.Savcılığı
108 42138 Mehmet Selim KARAKUZU Alanya Ağır Ceza Mah. Başkanı Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
109 42159 Eyüp YILDIZ Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ankara Bölge Adliye Mah. C.Savcılığı
110 42204 Kenan DOĞAN İstanbul C.Savcısı Bakırköy C.Başsavcı Vekilliği
111 42259 Murat ÇAĞLAK İstanbul C.Savcısı İstanbul C.Başsavcı Vekilliği
112 42373 Özgür Mustafa DÜLGER Yargıtay C.Savcısı İzmir Bölge Adliye Mah. Üyeliği
113 42416 Hamza EMRE İstanbul Bölge Adliye Mah. Üyesi İstanbul Hâkimliği
114 42457 Murat VİRAN Mardin Ağır Ceza Mah. Başkanı Ankara Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
115 42618 Ebru PEYNİRCİOĞLU ÇİFTÇİ Bergama Hâkimi Antalya Hâkimliği
116 42623 Mesut TURHAN Yargıtay Tetkik Hâkimi Aliağa Hâkimliği
117 42680 Ahmet GÜLER Batman C.Başsavcı Vekili Manisa C.Savcılığı
118 60552 Rifat YILDIZ Silifke Ağır Ceza Mah. Başkanı Antalya Hâkimliği
119 92531 Serkan BAŞ Küçükçekmece Hâkimi İstanbul Hâkimliği
120 92595 Gülden ŞENOL Ankara Hâkimi Ankara Bölge Adliye Mah. Üyeliği
121 93856 Özgür KOÇ İstanbul Hâkimi Ankara Hâkimliği
122 95136 Özlem KILINÇ BARBAK İzmir Hâkimi Antalya Hâkimliği
123 95139 Doç. Dr. Ali Rıza TÖNGÜR Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ankara Hâkimliği
124 95141 Mehmet YILMAZ Ankara Batı C.Savcısı Ankara Batı C.Başsavcı Vekilliği
125 95192 Mesut TOKTAŞ Van Ağır Ceza Mah. Başkanı Antalya Hâkimliği
126 97912 Hacı Mustafa YILMAZ Eskişehir C.Savcısı Kayseri C.Savcılığı
127 97950 Selahattin SİLAH Gebze Hâkimi Kocaeli Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
128 98036 Hüseyin ÖZATAŞ Gaziantep Bölge Adliye Mah. C.Savcısı Gaziantep Bölge Adliye Mah. Üyeliği
129 101205 Zeynal Abidin EKİCİ Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişi Antalya Hâkimliği
130 101315 Ercan KÖMÜR Adalet Bakanlığı Adalet Müfettişi İstanbul Hâkimliği
131 101446 Hüseyin GÖKTEPE Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Gaziantep C.Savcılığı
132 101487 Cemal KUZULU Ankara Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
133 101537 Mert Öykü ÖZDEMİR Antalya C.Savcısı İzmir C.Savcılığı
134 104679 Cengiz AYDINER Trabzon Hâkimi Ankara Hâkimliği
135 104718 Kürşat Kağan DOĞAN Ankara C.Savcısı Antalya Hâkimliği
136 104749 Murat SAYGI Yalova Hâkimi Ankara Hâkimliği
137 104825 İbrahim BOZKURT Ankara C.Savcısı Çubuk C.Başsavcılığı
138 104880 Fatih ADIGÜZEL Gaziantep C.Savcısı Gaziantep C.Başsavcı Vekilliği
139 107085 Nusret Alper PAZARCIKCI Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği
140 107457 Kerim ERSOY Zonguldak Hâkimi Mardin Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
141 107674 Alper SAYKAL Bitlis Ağır Ceza Mah. Başkanı Alanya Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
142 109612 Bilgehan YÜCEL Ermenek C.Başsavcısı Bergama C.Başsavcılığı
143 109640 Halil KOÇAK Samsun C.Savcısı Trabzon C.Savcılığı
144 109684 Ahmet UĞUZ Gaziosmanpaşa Hâkimi İstanbul Hâkimliği
145 118891 Mustafa ALYÖRÜK Isparta Hâkimi Ankara Hâkimliği
146 118921 Utku ÖZDEMİR Kayseri Hâkimi Bitlis Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
147 118930 Hüseyin KAÇOĞLU Trabzon C.Savcısı Ordu C.Savcılığı
148 119097 Esra Çiğdem GÖRMÜŞ Ordu Hâkimi Aksaray Hâkimliği
149 119130 Gökan GÜNAYDIN Zonguldak Hâkimi Ankara Hâkimliği
150 119226 İlknur Sanem ÖZDEMİR Antalya Hâkimi İzmir Hâkimliği
151 119237 Yavuz Alp OFLU Diyarbakır C.Savcısı Çanakkale C.Savcılığı
152 120561 Göksel TURAN İstanbul C.Savcısı Küçükçekmece C.Savcılığı
153 120609 Zafer DEMİRTAŞ Rize Hâkimi Ankara Hâkimliği
154 120612 Tuba ÖZTÜRK Çatalca C.Savcısı Küçükçekmece C.Savcılığı
155 120632 Çimen ATACAN TUNA Mardin Hâkimi Çanakkale Hâkimliği
156 120671 Cüneyt DEMİRDAŞ Bilecik C.Savcısı Ermenek C.Başsavcılığı
157 120691 Ersin ERYILMAZ Kütahya Hâkimi Ankara Hâkimliği
158 120694 Barış CÖMERT İstanbul Hâkimi Çorlu Hâkimliği
159 120790 Gülçin AKBUDAK Çorlu Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
160 120919 İsmail Deniz DEMİRKAYA Yargıtay Tetkik Hâkimi Malatya Hâkimliği
161 120964 Senem BÖLÜKBAŞI ERYILMAZ Kütahya C.Savcısı Ankara C.Savcılığı
162 122282 Leyla TEKİN Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği
163 122315 Necla BALIKÇI Gaziosmanpaşa Hâkimi İstanbul Hâkimliği
164 122365 Fatma Elif KARABEKTAŞ Bahçesaray Hâkimi Bursa Hâkimliği
165 122374 Esra DEMİRTAŞ Rize Hâkimi Ankara Hâkimliği
166 122422 Fatih YILMAZ Ankara Batı Hâkimi Ankara Hâkimliği
167 122474 Kuddusi SÖNMEZ Turgutlu C.Savcısı Manisa C.Savcılığı
168 122527 Fatih KUTLUBOĞA Mersin Hâkimi Silifke Ağır Ceza Mah. Başkanlığı
169 124672 Soner ULU Alanya Hâkimi Ankara Hâkimliği
170 124678 Ömer UZUNÇAYIR Kahramanmaraş Hâkimi Kütahya Hâkimliği
171 125163 Okay KOÇ Gebze Hâkimi Ankara Hâkimliği
172 125198 Ömer AKÇAY Manavgat C.Savcısı Diyarbakır C.Savcılığı
173 125214 Osman ERDEM Şanlıurfa Hâkimi Manisa Hâkimliği
174 125243 Ali Serhat ŞAHİN Bakırköy C.Savcısı İstanbul C.Savcılığı
175 125254 Ufuk Mustafa SÜREN Hatay C.Savcısı Viranşehir C.Başsavcılığı
176 125268 Burcu DEMİRCİ SAYKAL Bitlis Hâkimi Alanya Hâkimliği
177 125269 Meltem GÜVENİR İzmir Hâkimi İstanbul Hâkimliği
178 125349 Saliha İNCEL ŞAHİN Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği
179 125380 Şaban Oğuz CANBOLAT Afyonkarahisar Hâkimi Ankara Hâkimliği
180 125479 Sultan GÜLERYÜZ Diyarbakır Hâkimi Trabzon Hâkimliği
181 125523 Eda GERDAN Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği
182 125656 Gökhan TEKİN Alanya Hâkimi Kahramanmaraş Hâkimliği
183 125970 Ali Rıza ARIGTEKİN Küçükçekmece Hâkimi İstanbul Hâkimliği
184 126003 Mehmet TUNCEL Bursa Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
185 137369 Cihan ERDOĞAN Turgutlu C.Savcısı Eskişehir C.Savcılığı
186 137388 Ferhat EKİNCİ Küçükçekmece C.Savcısı Sivas C.Savcılığı
187 137458 Çınar YILDIRIM KORKMAZ İstanbul Anadolu Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
188 137537 Anıl ÖZDİLEK Bolu Hâkimi Ankara Hâkimliği
189 137579 Sevilay KARAGÖZ Ömerli Hâkimi (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik Hâkimi) Yargıtay Tetkik Hâkimliği
190 139571 Pınar ÇAĞŞUR ALİEFENDİOĞLU Trabzon Hâkimi Rize Hâkimliği
191 139706 Gülşah GÖKMEN Küçükçekmece Hâkimi İstanbul Hâkimliği
192 150974 Ferhat GÜLBAĞÇA Gaziosmanpaşa Hâkimi İstanbul Hâkimliği
193 151348 Muzaffer SENGELLİ Çorlu Hâkimi Ankara Hâkimliği
194 153086 Osman BALIKÇI Gaziosmanpaşa Hâkimi İstanbul Hâkimliği
195 153178 Hüseyin ÇOBAN Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği
196 153246 Gökçen HETEMOĞLU İSHAK Urla Hâkimi Giresun Hâkimliği
197 153571 Burak YILDIRIM Akhisar eski C.Savcısı Bayburt C.Savcılığı
198 153617 Serkan UCUZCU Ankara C.Savcısı Ankara Batı C.Savcılığı
199 165588 Ekrem ER Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği
200 165852 Necdet ERGÜL Kemer Hâkimi Bahçesaray Hâkimliği
201 165969 İsmail TAŞ Bakırköy Hâkimi İstanbul Hâkimliği
202 165977 Mithat UZUNTOK Kahramanmaraş Hâkimi Iğdır Hâkimliği
203 165986 Ramis Murat VURAL Yargıtay Tetkik Hâkimi Afyonkarahisar Hâkimliği
204 170972 Cevdet ACAR Ortaca C.Savcısı Yüksekova C.Savcılığı
205 171257 Saliha TAŞPINAR Adana Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
206 171303 Burak ÇERKEZ Ortaca C.Savcısı Borçka C.Savcılığı
207 174473 Erhan KARAKAŞ Fatsa Hâkimi Bitlis Hâkimliği
208 174595 Ahmet Rauf BURGUCUOĞLU Suluova C.Savcısı Amasya C.Savcılığı
209 179177 Selin AKGÜL TEBER Burdur Hâkimi Yargıtay Tetkik Hâkimliği
210 179221 Mehmet KIRAN Çatak Hâkimi Çermik C.Savcılığı
211 179334 Mücahit Ayhan EMRE Mersin Hâkimi Şanlıurfa Hâkimliği
212 179524 Mustafa BÜKME Maden C.Savcısı Muş C.Savcılığı
213 179543 Merve CAN KARAKELLE Sivas Hâkimi Siirt Hâkimliği
214 179544 Salih KARAKELLE Burhaniye Hâkimi Siirt Hâkimliği
215 179595 Dilber ŞENGÜ Gülnar Hâkimi Polatlı Hâkimliği
216 179648 Tuğçe TEKEŞİN İliç Hâkimi Hopa Hâkimliği
217 179702 Burak YILMAZ Yargıtay Tetkik Hâkimi Aydın C.Savcılığı
218 189485 Mustafa İbrahim ADIR Gümüşhane Hâkimi Beypazarı Hâkimliği
219 189544 Anıl ALTAY Sorgun C.Savcısı Hatay C.Savcılığı
220 189621 Burak BABACAN Kırklareli Hâkimi Sivas Hâkimliği
221 189851 Gülşah ERİBOL PIÇAK Şiran C.Savcısı Kars Hâkimliği
222 189920 Büşra GÜLER KOÇAK Doğanşehir Hâkimi Türkoğlu Hâkimliği
223 190092 Yavuzhan KOCAMAN Tirebolu C.Savcısı Araban C.Savcılığı
224 190212 Naciye GÖRMEZ Pertek Hâkimi Kahramanmaraş Hâkimliği
225 190225 Alptekin PIÇAK Erzincan C.Savcısı Kars C.Savcılığı
226 190240 Samet SALMAN Kırklareli Hâkimi Akçakale Hâkimliği
227 190324 Merve ŞALOĞLU SAĞIR Sarıgöl Hâkimi Bingöl Hâkimliği
228 192145 Yeliz DURMUŞ Erdemli Hâkimi Adana Hâkimliği
229 192197 Hacı KOCAASLAN Mardin C.Savcısı Kilis C.Savcılığı
230 193535 Sabiha ADEMHAN Senirkent C.Savcısı Kütahya C.Savcılığı
231 193548 Hüseyin AKARSLAN Adana Hâkimi Erciş Hâkimliği
232 193828 İzlem OKUR Mengen Hâkimi İstanbul Hâkimliği
233 193839 Muhammet Raşit ÇAĞLAR Adana Hâkimi Türkoğlu Hâkimliği
234 193876 Muhammed İkbal ÇELİK Salihli Hâkimi Aksaray Hâkimliği
235 193921 Mustafa Emre DEMİR Demirköy Hâkimi Simav C.Savcılığı
236 194133 Ali Murat ESER Erbaa C.Savcısı Gaziantep C.Savcılığı
237 194174 Muhammed Celaleddin GÜLAÇTI Diyadin C.Savcısı Ceylânpınar C.Savcılığı
238 194246 Hasan İSHAK Ürgüp Hâkimi Giresun Hâkimliği
239 194305 Ubeydullah KARASOY Marmaris C.Savcısı Alanya C.Savcılığı
240 194412 Nagehan KÖROĞLU YILDIZ Hopa Hâkimi Orhangazi Hâkimliği
241 194444 Kadir KÜÇÜKÖNER Korkuteli C.Savcısı Yargıtay Tetkik Hâkimliği
242 194447 İlkay MECEK Yatağan C.Savcısı Hatay Hâkimliği
243 194472 Halil ODABAŞI Kaş C.Savcısı Diyadin C.Savcılığı
244 194504 Melike ÖRNEK Borçka C.Savcısı İliç Hâkimliği
245 194508 Volkan Yusuf ÖTEN Yenice (Çanakkale) C.Savcısı Elbistan C.Savcılığı
246 194561 Esra ÖZTÜRK Diyarbakır Hâkimi Bulancak Hâkimliği
247 194574 Sevgi ÖZER Şavşat Hâkimi Batman Hâkimliği
248 194646 Gürcü Adeviye KOÇ İpsala C.Savcısı Erzincan C.Savcılığı
249 194663 Abdullah Güray ŞAHİN Tavas Hâkimi Adıyaman Hâkimliği
250 194708 İsmail TAŞ Kulu Hâkimi Konya Hâkimliği
251 194803 Rıdvan OĞUZ Türkoğlu Hâkimi Malatya Hâkimliği
252 194841 Duygu Zeynep CANPOLAT Keçiborlu Hâkimi Kastamonu Hâkimliği
253 194877 Mücahit YILDIRIM Zonguldak C.Savcısı Karaman C.Savcılığı
254 194918 Tuğçe YÜCEL Ermenek Hâkimi Bergama Hâkimliği
255 196029 Barış KARAKURT Yargıtay Tetkik Hâkimi Amasya Hâkimliği
256 196075 Şamil KOÇ Ankara C.Savcısı Midyat C.Savcılığı
257 196309 Necla YEŞİLYURT GÜLBİÇİM İstanbul Hâkimi Küçükçekmece Hâkimliği
258 196316 Gökay YILDIZ Adalar Hâkimi Bingöl Hâkimliği
259 198632 Elif Nur ARSLAN Kastamonu Hâkimi Mudanya Hâkimliği
260 198922 Abdullah Enes GÖRMEZ Şereflikoçhisar C.Savcısı Kahramanmaraş C.Savcılığı
261 198954 Gülperi ÖZGÜNDÜZ Çaykara C.Savcısı Malatya Hâkimliği
262 199109 Ahmet KUMTEPE Manavgat C.Savcısı Batman C.Savcılığı
263 199134 Ekrem Hilmi TARÇIN Giresun C.Savcısı Akçaabat Hâkimliği
264 199136 Yunus TANIŞMAN Çorlu C.Savcısı Ağrı C.Savcılığı
265 199227 Adem ÖZGÜNDÜZ Orhangazi Hâkimi Malatya Hâkimliği
266 201520 Burak YAKAN Bulancak Hâkimi Gölbaşı (Adıyaman) C.Savcılığı
267 217425 Maviye YILMAZOĞLU ÖZBEK Erzurum Hâkimi Balıkesir Hâkimliği
İDARİ YARGIDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİK LİSTESİ ŞU ŞEKİLDE:
S.N. - Sic.No - Adı ve Soyadı - Bulunduğu Görev - Atandığı Görev
1 37846 Harun ÇEVİK Adalet Bakanlığı Tetkik Hâkimi Ankara Bölge İdare Mah. Üyeliği
2 37893 Halil Kamil YÜKSEL Ankara Bölge İdare Mah. Üyesi Danıştay Tetkik Hâkimliği
3 38453 Bilal Tamer ÇİÇEK Samsun Bölge İdare Mah. Üyesi Ordu Vergi Mah.Üyeliği
4 101780 Talip KURT Adalet Bakanlığı İç Denetçisi Ankara Bölge İdare Mah. Üyeliği
5 118420 Bahar HAMZAOĞLU EROĞLU Eskişehir İdare Mah. Üyesi Gaziantep Bölge İdare Mah.Üyeliği
6 120510 Ayşe KILIÇ Danıştay Tetkik Hâkimi İstanbul Bölge İdare Mah.Üyeliği
7 124779 Bilge ÖZDEMİR İzmir İdare Mah. Üyesi İzmir Bölge İdare Mah.Üyeliği
8 165766 Gazi SARI Danıştay Tetkik Hâkimi Kahramanmaraş İdare Mah.Üyeliği
9 167857 Hilal BAŞBAYDAR Danıştay Tetkik Hâkimi Van İdare Mah.Üyeliği
10 167858 Ceylan TALU KIROVA Ankara İdare Mah. Üyesi Antalya İdare Mah.Üyeliği
11 178444 Burcu ALTMIŞDÖRTOĞLU Hatay İdare Mah. Üyesi Ankara İdare Mah.Üyeliği
12 182232 Yunuscan EBİCİ Kahramanmaraş Vergi Mah. Üyesi Aydın İdare Mah.Üyeliği
13 182250 İsa GÜLTEKİN Adıyaman İdare Mah. Üyesi Kahramanmaraş İdare Mah.Üyeliği
14 192020 Eser TAMBAŞ Tekirdağ İdare Mah. Üyesi Kocaeli Vergi Mah.Üyeliği
15 192023 Metin TANRIKULU Mersin Vergi Mah. Üyesi Tekirdağ Vergi Mah.Üyeliği
16 192059 Arzu YEŞİLKAYA Elazığ İdare Mah. Üyesi Bursa İdare Mah.Üyeliği
17 192851 Mehmet AKSU Erzurum Vergi Mah. Üyesi Danıştay Tetkik Hâkimliği
18 192870 Zeynep YILDIRIM Sakarya İdare Mah. Üyesi Danıştay Tetkik Hâkimliği
19 192886 Nesrin YILMAZ EBİCİ Trabzon Vergi Mah. Üyesi Aydın İdare Mah.Üyeliği
20 195233 Adil ÜNVER Ankara İdare Mah. Üyesi Kastamonu İdare Mah.Üyeliği
Haber:ANKARA,(DHA)
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