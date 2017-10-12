HSBC'nin yeni CEO'su belli oldu; ne kadar maaş alacak?

Avrupa'nın en büyük bankacılık grubu HSBC'den Şubat 2018'de emekli olacak CEO Stuart Gulliver'in koltuğunu, aynı grupta 28 yıldır görev yapan John Flint devralacak. Flint'in yeni görevindeki maaşı 1.2 milyon sterlin olarak belirlendi.

HSBC, gelecek yıl emekli olacak CEO Stuart Gulliver'in görevini şu an bireysel bankacılık ve varlık yönetimi bölümünün başında olan John Flint'in devralacağını açıkladı.

28 yıldır bankada

Britanyalı otoriteler, İngiliz bankasının CEO koltuğuna dışarıdan bir atama yapmaya teşvik etmesine rağmen görevi içeriden bir isim olan John Flint'e verdi. Habertürk'ün haberine göre 1989 yılından bu yana HSBC'nin çeşitli kademelerinde çalışan Flint, daha önce de Gulliver'in personel şefliğini yapmış ve deneyimli yöneticinin CEO koltuğundaki öncelikli adaylarındandı.

John Flint, 21 Şubat 2018 tarihinde Gulliver'den boşalan koltuğa oturacak.

7 yıldır HSBC'nin en üst düzey yöneticisi olan Gulliver, grup CEO'su olarak asli rolünün şirketi halefine aldığından daha iyi bir halde teslim etmek olduğunu söyledi ve John Flint sayesinde şirketin emin ellerde olacağını belirtti.

Stuart Gulliver'in döneminde Flint, büyük cezalar sonrası Avrupa'nın en büyük bankasını varlıkları satmak ve kaynakları Asya'ya kaydırmak suretiyle yeniden şekillendirmişti. Flint, kariyerinin ilk 14 yılını Asya'da geçirmişti.

1.2 milyon sterlin maaş

HSBC'nin başına geçecek olan John Flint'in ücreti de belli oldu. Flint, yeni makamında yıllık 1.2 milyon sterlin net taban maaş ve 1.7 milyon sterlin sabit ödeneğin yanı sıra 360 bin sterlin de emeklilik ödeneğinin sahibi olacak. Flin'in yeni sözleşmesi bunların yanı sıra taban maaşının yüzde 215'i oranında yıllık prim ve yüzde 320'si oranında da uzun vadeli prim öngörüyor.