HSBC'nin satış fiyatı belli oldu

Türkiye dahil dört ülkedeki sorunlu operasyonlarından çıkma kararı alan HSBC'nin, Türkiye biriminin ING Grup’a satışında sona yaklaşıldı.

Reuters’ın haberine göre; konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak anlaşmanın bir kaç gün içinde sonuçlanabileceğini belirtirken, satış tutarının 700-750 milyon dolar civarında olabileceğini belirtti.

Konu hakkında bilgi sahibi diğer bir kaynak ise "Pazarlıklar kısa süre önceye kadar devam ediyordu. Anlaşma bitmeye yakındır. Devir sırasında oluşabilecek farklarla birlikte nihai rakam da şekillenecek" dedi.Türkiye'de faaliyet gösteren ING'nin yanı sıra Bahreyn merkezli Arab Banking Corporation (ABC) ve Fransa merkezli BNP Paribas HSBC Türkiye için bağlayıcı olmayan teklif vermiş ancak süreçte bağlayıcı teklifi sadece ING Grup sunmuştu.

HSBC CEO'su Stuart Gulliver Şubat sonunda yaptığı açıklamada, bankanın Türkiye, Brezilya, Meksika ve ABD'de sorunlu devam eden faaliyetlerinin düzeltilmesi için 1-2 yıl süre tanıdığını, aksi takdirde daha sert önlemler alacaklarını açıklamıştı.

Türkiye pazarına 2007 yılında Oyakbank'ı satın alarak giren ING ise, 2015 Mart itibariyle toplam 319 şube ile faaliyet gösteriyor.

Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre, HSBC'nin 2014 Mart ayında 316 olan şube sayısı 2015 Mart itibariyle 291'e gerilerken, aynı dönemde 5,967 olan personel sayısı da 5,536'ya indi.

HSBC'den satış ile ilgili yorum alınamadığı belirtildi.