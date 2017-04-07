HSBC’den müşterilerine 10 yeni cinsiyetsiz unvan

İngiltere’nin en büyük bankalarından biri olan HSBC, “Mr”, “Mrs”, “Miss” ve “Ms” gibi ikili cinsiyet rejimini destekleyen unvan zorunluluğunu kaldırdı. Banka 31 Mart Trans Görünürlük Günü’nde, trans ve cinsiyetsiz müşterileri için 10 yeni unvan seçeneğinin sisteme geçtiğini duyurdu.

Kaos GL'den Gözde Demirbilek'in haberine göre, Bu sistemle birlikte müşteriler Mx, Ind, M, Mre, Msr, Myr, Pr, Sai ve Ser unvanlarından birini seçebilecek; seçtiği unvan yazışma mailleri dahil aldığı tüm hizmetlere yansıyacak.

Birey anlamına gelen “individual” kelimesinin kısaltması olan Ind, gizem anlamına gelen “mystery” kelimesinin kısaltması olan “Mre” ve “Miss” & “Sir” unvanlarının kombinasyonu olan Msr gibi yeni ve kapsayıcı unvan seçenekleri Stonewall örgütü tarafından çok iyi karşılandı. Örgüt sözcülerinden biri “Kapsayıcılığı önemseyen kuruluşların arttığını görmek umut verici” dedi.

HSBC Pride ağı başkanı Stuart Barette’in yeni hizmeti anlattığı video yayınlandı. Barette videoda 10 yeni unvan geliştirmelerinin sebebini şöyle anlatıyor:

“Adımı ve cinsiyet unvanımı değiştirmek için bankaya gittiğimde açıkçası dürüst olmaktan korktum. Bankada bir unvan değiştirmek için şubeye çıkmanız gerekiyor. Ve bu çok sinir bozucu bir durum, insanların nasıl tepkiler vereceğini bilmiyorsun.”

“Translar için daha önce sadece ‘Mx’ unvanı vardı ama bu yeterli değil. Özellikle kendini bir kimlikte tanımlamayanlar ‘Mx’ kullanmak istemeyebilirler.”

Barette videoda, değişikliklerin içselleştirilmesi ve olumsuz bir deneyim yaşanmaması için için tüm şube ve iletişim merkezi personellerine eğitim düzenlediklerini ifade ediyor.