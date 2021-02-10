HSBC yılsonu dolar tahminini 7.10 TL’den 6.50 TL’ye indirdi

İngiltere merkezli uluslararası finans kuruluşu HSBC, dolar/TL için yılsonu beklentisi 7.10 TL’den 6.50 TL’ye indirdi.

Paraanaliz’in haberine göre HSBC, Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu, cari açıkta düşüş, yerlilerin dolarizasyon eğilimindeki yavaşlama, yabancıların lira iştahındaki artış gibi etkenlerle yıl sonu için daha önce 7,10 olan Dolar/TL tahminini 6,50'ye revize etti.

Kurum değerlendirmesinde “Dolarizasyonun terse dönmesi ve sermaye akımları Merkez Bankası’nın rezervlerini güçlendirmesine kapıyı aralayabilir. Bize göre şeffaf, uygun bir Döviz alım programı TL aleyhine etki yaratmaz” ifadelerini kullandı.