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Ekonomi

HSBC: Türkiye'den çıkma niyetimiz yok

"Türkiye’de de bir yapı değişikliğine gittik ve artık önümüze bakıyoruz"

03 Ekim 2016 19:34

HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, bankanın Türkiye'de kalma ve iyi olduğu alanlara yoğunlaşma kararı aldığını belirterek, "Bankayı satmak veya herhangi bir şekilde Türkiye’den çıkmak gibi bir niyetimiz kesinlikle yok" dedi.

HSBC'nin satılacağı yönündeki söylentilerin tamamen asılsız olduğunu belirten Kervancı, "Biz Türkiye'ye en erken giren yabancı bankalardan bir tanesiyiz. Yeni bir strateji ile Türkiye’de yolumuza devam etme kararı verdik. Bu strateji, iyi olduğumuz alanlara odaklanmaktır. Biz kurumsal bankacılıkta ve yatırım bankacılığında çok iyiyiz. Bireysel bankacılıkta da orta üst ve üst gelir gruplarına yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kervancı, HSBC'nin dünyanın her yerinde zaman zaman yeniden yapılanmaya gittiğini hatırlatarak, "HSBC 17-18 ülkeden çıktı. Bazı ülkelerde özel bankacılıktan çekildi. Türkiye’de de bir yapı değişikliğine gittik ve artık önümüze bakıyoruz. Bizim Türkiye’de herkes için her şey olmak gibi bir hedefimiz yok. Bankayı satmak veya herhangi bir şekilde Türkiye’den çıkmak gibi bir niyetimiz kesinlikle yok." ifadelerini kullandı.

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