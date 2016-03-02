HSBC Türkiye'de 180 şube kapatıyor

Geçen yıl zararı altı kat artan HSBC Türkiye'nin yeniden yapılanma sürecine giderek 180 kadar şube kapatacağı belirtiliyor.

BusinessHT’den Enes Tunagür’ün haberine göre, 2015 boyunca satış ihtimallerini değerlendiren ve geçen hafta vazgeçtiğini açıklayan banka, 150 kadar bireysel bankacılık şubesini kapatacak. Konuya yakın üç kaynaktan alınan bilgiye göre, banka böylece bireysel bankacılık tarafında küçülerek, ticari ve özel bankacılık tarafına ağırlık verecek.

Bankanın KAP'a bildirdiği verilere göre, 2015 sonu itibariyle 284 şubesi bulunuyor. Bu rakamın yaklaşık 50'sinin ticari ve kurumsal şube olduğu belirtiliyor.

Kaynaklar, bankadan yapılan resmi açıklamada yeni odak noktası olarak belirtilen ticari bankacılık tarafında da 30 kadar şubenin kapatılacağını aktardı.

HSBC Türkiye, BusinessHT'nin sorusu üzerine konuyla ilgili şu an için bir yorumlarının olmadığını söyledi.

İlk olarak geçen Şubat ayında İngiltere merkezli bankanın CEO'su Stuart Gulliver, Türkiye, Brezilya, Meksika ve ABD'de sorunlu devam eden faaliyetlerinin düzeltilmesi için 1-2 yıl süre tanıdığını aksi takdirde daha sert önlemler alacaklarını söylemişti. Daha sonra banka, kârlılığı düşük pazarlardan çıkma planları kapsamında Türkiye ve Brezilya'da resmen satış kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ancak banka 22 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye'de kalma kararını açıklayarak, ticari bankacılık faaliyetlerini sürdüreceğini ve bireysel bankacılıkta daha etkin bir yapıyla yola devam edileceği duyurulmuştu.

'TİCARİ TARAFA YÖNELME DOĞRU HAMLE'

HSBC Türkiye'nin geçtiğimiz yıl zararı altı kat artarak, 2014 yılındaki 55,9 milyon liradan 331,5 milyon liraya çıktı. HSBC Bank AŞ'nin KAP'a gönderdiği solo mali tablolara göre, bankanın krediler ve alacakları yüzde 6 artarak 20.5 milyar lira oldu. Bankanın aktif büyüklüğü ise 2014 sonundaki 33,8 milyar lira seviyesinden, 31,6 milyar liraya geriledi.



Şekerbank Bankacılık Analisti Övünç Gürsoy, planlanan hamlenin doğru bir adım olacağını kaydederek, HSBC'nin bireysel bankacılıkta yerli ve prestijli bankalarla rekabet etmesinin en baştan zor olduğunu ifade etti.

Baştan ticari tarafa yoğunlaşılsa bu denli zarar yaşanmamış olabileceğini de belirten Gürsoy "Bireysel bankacılıkta maliyetler çok yüksek. Hali hazırdaki karşılık oranları da yüksek. Küçülerek ticari tarafa yönelmek doğru bir hamle olur" diye konuştu.

DÜŞEN KÂRLILIK YABANCI İŞTAHINI AZALTIYOR

Türk bankacılık sektöründe son dönemde özsermaye karlılığının makroihtiyati tedbirler ve ekonomik büyümede yaşanan yavaşlama sonrası azalmıştı. Özsermaye kârlılığı 2009'daki yüzde 22,9'dan 2015'te yüzde 11'e gerilerken, bazı yabancı yatırımcılar Türkiye'deki bankalarını satma kararı almıştı.

Royal Bank of Scotland Türkiye'deki birimini kapatma kararı alırken, Bank of Greece Finansbank'ı satmıştı. Citi Group da Akbank'taki hisselerini satarken, Bank Pozitif'in ana hissedarı İsraillli Hapoalim Investments'ın da satışı değerlendirdiği basına yansımıştı.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince de bugün yaptığı açıklamada 2015 yılının bankacılık ve finans sektörü açısından iyi geçmediğini ve bunun sonucunda yabancı yatırımcının ilgisinin oldukça azaldığını söyledi. Özince, 2016 yılından da umutlu olmadığını dile getirdi.