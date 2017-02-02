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Ekonomi

HSBC: Türkiye'de enflasyon yüzde 10'u aşabilir

Bankanın raporunda, Türkiye tahvillerinde olumsuz görüşünü korumaya devam ettiği belirtildi

02 Şubat 2017 15:36

HSBC'nin Londra merkezli CEEMEA faiz stratejisi Başkanı Radoslaw Bodys, Türkiye'de enflasyonun yüzde 10'u aşabileceğini ve kredi riskinin düşük fiyatlandığını savunarak, HSBC'nin Türkiye tahvillerinde olumsuz görüşünü korumaya devam ettiğini söyledi.

Bodys, "Mevcut yüksek siyasi ve politika belirsizlikleri göz önüne alındığında, yerel faiz oranlarında kabul edilebilir bir kanaat ile işlem yapmak imkansız. Mevcut enfasyon trendine ve kredi riski primine göre düzeltildiğinde, 10 yıl vadeli Türkiye tahvillerinin getirisi gelişmekte olan piyasalardaki benzerlerin ortasına denk geliyor" dedi.

Bodys, "ayrışan kredi, siyasi ve ekonomik dengeleri yakalamak" adına, Türkiye'nin 5 yıl vadeli CDS'lerini Brezilya CDS'lerine tercih ettiklerini paylaştı.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 11 baz puan düşüşle yüzde 10.83'e geriledi. Türkiye tahvilleri 6 gündür yükselirken bu nisan ayından bu yana en uzun yükseliş serisi oldu.

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