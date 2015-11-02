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Ekonomi

HSBC: Türkiye operasyonunun satışı için 'biraz daha' zaman var

Hollandalı ING Bank'ın HSBC'nin Türkiye operasyonlarını satın alacağı gündeme gelmişti

02 Kasım 2015 14:52

Hollandalı ING Bank tarafından satın alınacağı duyurulan fakat daha sonra ülkedeki siyasi belirsizlik nedeniyle görüşmelerin durdurulduğu belirtilen HSBC Bank’ın CEO'su Stuart Gulliver, Türkiye faaliyetlerini elden çıkarmasının "biraz daha" zaman alacağını söyledi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; HSBC CEO’sundan, İngiliz bankanın Türkiye faaliyetlerinin satışıyla ilgili yeni açıklama geldi. HSBC CEO'su Stuart Gulliver, bankanın Brezilya faaliyetlerinin satışının planlandığı şekilde ilerlediğini, ancak Türkiye faaliyetlerini elden çıkarmasının "biraz daha" zaman alacağını söyledi.

Bankanın bugün yayımlanan üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından telekonferansta konuşan Gulliver, "Brezilya satışı yolunda gidiyor. Türkiye ile ilgili ise şu anda bir gelişme yok, biraz daha zaman almasını bekliyorum" dedi.

HSBC'nin vergi öncesi kârı üçüncü çeyrekte azalan para cezaları ve düzenleyici kurumlar ile yapılan anlaşmalar sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 4.6 milyar dolardan 6.1 milyar dolara yükseldi.

Uzmanlar bankanın ortalama 5.2 milyar dolar vergi öncesi kâr açıklayacağını tahmin ediyorlardı.

Türkiye dahil sorunlu ülkedeki operasyonlarını satmak isteyen HSBC, Türkiye biriminin satışında Hollanda merkezli ING Group'un adı öne çıkmıştı. Hollanda merkezli ING Bank ise OyakBank'ı satın alarak Türkiye'ye girmişti.

 

 

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