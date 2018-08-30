HSBC Türkiye fırsatları için Çin'de "roadshow"a çıkıyor

İstanbul, 30 Ağustos (DHA) – HSBC’nin organize ettiği ve “Kuşak ve Yol” girişimi kapsamındaki fırsatların mercek altına alınacağı MENAT Roadshow, 3-7 Eylül tarihleri arasında Çin’de gerçekleştirilecek. Roadshow’a HSBC Türkiye’den katılacak üst düzey yönetim ekibi, Türkiye’nin potansiyelini Çinli şirketlere ve yatırımcılara aktararak iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

HSBC Grubu\'nun “Kuşak ve Yol” girişiminin MENAT (Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) Bölgesi için taşıdığı ticaret ve yatırım fırsatlarının değerlendirileceği Roadshow’a 200’ü aşkın kurum temsilcisi ve sektör lideri katılacak. Roadshow’a HSBC Türkiye’den katılacak üst düzey yönetim ekibi, Çinli şirketlere ve yatırımcılara Türkiye’deki yatırım ve ticaret fırsatlarına ilişkin bilgiler aktaracak.

Türkiye’ye özel oturum

Ekonomilerinin toplam büyüklüğü küresel ekonominin üçte biri olan ve Türkiye dâhil 70’in üzerinde ülkeyi kapsayan “Kuşak ve Yol” girişimi odağıyla düzenlenen MENAT Roadshow’da altyapı, ticaret, yatırım, hizmetler, tedarik zinciri ve Çin para birimi RMB kullanımı konularında MENAT- Çin ekonomik ilişkileri masaya yatırılacak ve girişim kapsamındaki ticari iş birliğinin dünya ticaretini ne yönde şekillendireceği konusunda yol haritası çizilecek.

Roadshow’un Pekin’de gerçekleştirilecek ayağında Türkiye’ye özel bir oturum da gerçekleşecek. Oturumda, dünyanın eski ticaret yollarından biri üzerinde olan Türkiye’deki “Kuşak ve Yol” girişimi kapsamındaki yatırım ve ticaret fırsatları ve HSBC’nin Çin-Türkiye koridorunda sunduğu finansman çözümlerinin yanı sıra, Türkiye’deki şirketler için de Asya-Pasifik bölgesindeki iş fırsatları konuşulacak.

HSBC’nin düzenleyeceği MENAT Roadshow’unun Çin ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırım koridorunun sağlamlaştırılmasında önemli bir adım olacağını dile getiren HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin hem yatırım alanında hem de ticari alanda sahip olduğu potansiyeli Çin iş dünyasına aktarırken, iki ülke firmaları arasında köprü oluşturarak Çin ile ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyoruz. HSBC olarak Çin, Hong Kong ve pek çok Kuşak ve Yol ülkesindeki operasyonlarımız, müşterilerimizin ‘Kuşak ve Yol’ kapsamındaki ticaret, yatırım ve altyapı projelerinde oluşacak fırsatları yakalamalarına destek olmamızı sağlıyor. Özellikle ‘Kuşak ve Yol’ girişimi kapsamında Türkiye’yi Asya’ya bağlayacak demiryolu gibi büyük altyapı yatırımlarında ve/veya özel sektör ve kamu ortaklığı ile hayata geçirilmesi planlanan farklı sektörlerdeki yatırımlarda, ilgili ticari koridorlarındaki gücümüzü de kullanarak katma değerli finansman modelleri ile her iki ülke müteşebbislerinin yanında olmayı hedefliyoruz.”

Kuşak ve Yol Girişimi

Asya, Afrika ve Avrupa’yı birbirine bağlamayı hedefleyen “Kuşak ve Yol” girişimi; karayolları, demiryolları, limanlar ve enerji nakil hatlarını içeren milyarlarca dolarlık altyapı yatırım projelerini kapsıyor. “Kuşak ve Yol” girişimi ile bu bölgelerdeki ulaşım, telekomünikasyon, enerji ve diğer altyapı ağlarının inşası ve birbirine entegre edilmesi, yeni projeler için finansman imkanları sağlanması, bölgeler arası gümrük ve vergi koordinasyonu ile birlikte ticaret ve yatırım ortaklıklarının yeniden canlandırılması hedefleniyor. (Fotoğraflı)