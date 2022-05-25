HSBC: Türkiye'de enflasyon 3. çeyrekte yüzde 90'a dayanabilir

HSBC Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kur Stratejisti Murat Toprak, dolar/TL için yıl sonu tahminlerini 16,5’ten 17,5’e yükselttiklerini açıkladı. Ayrıca banka enflasyonun 3. çeyrekte yüzde 90'a yaklaşabileceğini duyurdu.

Bloomberg HT'nin haberine göre Bankanın 24 Mayıs tarihli raporda, “Yüksek enflasyon ve düşük nominal faiz Türk lirası için yeni bir makro tema değil ama enflasyonun henüz tepe yapmadığı bir ortamda reel faiz dinamiği giderek artan bir şekilde TL aleyhinde seyrediyor” ifadeleri kullanıldı.

Raporda mevcut durumda yüzde 70’lerde açıklanan enflasyonun HSBC ekonomistlerinin tahminlerine göre 3. çeyrekte yüzde 90’a yaklaşabileceği belirtildi. Bu durumun Merkez Bankası’nın faiz artırmaya niyetli görünmediği bir ortamda reel faizin yeni bir rekor düşük seviyeye gerileyeceği anlamına geleceği ifade edildi.

Dolar/TL 16,30'u aştı

Hafta başından bu yana yükselişini sürdüren dolar/TL dün 16 lirayı aşmasının ardından bugün de 16,30 seviyesini aştı.

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