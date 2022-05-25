TL'de kayıplar hızlandı; dolar 16,30 lirayı aştı

Dolar gün içinde yükselişini hızlandırarak 16,30 lira seviyesini aştı.

Güne 16,14 liradan başlayan dolar, saat 13ç20 itibariyle 16,32 liradan fiyatlanıyor.

Euro ise aynı dakikalarda 17,43 lira seviyesinden işlem görüyor.

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Geçtiğimiz gün dolar/TL enflasyona dayalı tahvil ve bono ürünlerinin çıkarılacağı beklentisiyle 15,80 lira seviyesinin altını görmüş, beklenen ürünlerin Kabine Toplantısı ardından duyurulmaması sonucu dolar/TL yeniden yükselişe geçmişti.

Diğer yandan Merkez Bankası'nın kamu bankaları aracılığıyla da piyasaya döviz satışı yaptığı tahmin edilmişti.

Fed tutanakları izlenecek

Bugün ise küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanakları takip edilecek. Fed son FOMC toplantısında faizleri 50 baz puan artışla, yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmişti.

Fed üyeleri önümüzdeki dönem içinde faiz artış sinyalleri verirken, bu akşamki tutanaklardan çıkacak mesajlar piyasalarda doların seyri açısından belirleyici olacak.