HSBC: Türkiye'de e-ticaret Trendyol ve Hepsiburada egemenliğinde oligopol piyasasına dönüşüyor

T24 Ekonomi Servisi

HSBC bankasının küresel araştırma birimi, Amerika’daki Nasdaq borsasında halka arz edilen eticaret şirketi Hepsiburada ile ilgili raporunda sektörün Türkiye’deki durumunu analiz etti.

Raporda Türkiye’deki eticaretin liderinin yüzde 27’lik pazar payıyla Trendyol olduğu belirtildi. HSBC’nin verilerine göre Hepsiburada onu yüzde 17’lik pazar payıyla izliyor. N11 yüzde 9 payla üçüncü sırada bulunuyor. Gittigidiyor’un yüzde 4, Migros’un yüzde 2 pazar payı bulunuyor.

HSBC, Türkiye’ye eticaret pazarının iki oyuncunun hakim olduğu ‘oligopolistik’ bir yapıya doğru gittiği yorumunu da yaptı.

Grafik: Eticaret sitelerinin pazar payları

Raporda, eticaret tüketicilerinin ürün grupları bazında site tercihleri konusunda da şu bilgiler verildi:

Grafik: Ürün grupları bazında tüketicilerin tercihleri

(Fashion: Moda; Electronic: Elektronik; Cosmetic, Personal Care: Kozmetik, Kişisel Bakım; Home, Living, Office: Ev, Yaşam, Ofis; Home Textiles: Ev Tekstili; Book: Kitap)

Hepsiburada 19 milyar TL ciroya gidiyor

HSBC, 2020 yılında 6.3 milyar TL ciro yapan Hepsiburada’nın 2021’de 8.6, 2022’de 13, 2023’te ise 19 milyar TL ciroya ulaşacağı öngörüsünde de bulundu.