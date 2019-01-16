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Ekonomi

HSBC, “Ticaret Finansmanı Hizmetleri”nde pazar lideri seçildi

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - HSBC, Euromoney tarafından yıllık olarak gerçekleştirilen Ticaret Finansmanı 2019 Anketi’nde globalde ve Orta Doğu’da “Ticaret Finansmanı Hizmetleri”nde pazar lideri seçildi

16 Ocak 2019 14:35

İstanbul, 16 Ocak (DHA) - HSBC, Euromoney tarafından yıllık olarak gerçekleştirilen Ticaret Finansmanı 2019 Anketi’nde globalde ve Orta Doğu’da “Ticaret Finansmanı Hizmetleri”nde pazar lideri seçildi.
HSBC, Euromoney’nin yıllık olarak gerçekleştirdiği Ticaret Finansmanı 2019 Anketi’nde, globalde üst üste ikinci kez, Orta Doğu bölgesinde ise üst üste üçüncü kez “Ticaret Finansmanı Hizmetleri”nde pazar lideri seçildi.
HSBC Türkiye Kurumsal Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Arslancık, müşterilere fırsat sunmaya devam edeceklerini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“HSBC olarak; küresel ağımız sayesinde uluslararası ticaret ve sermaye akışlarının yüzde 90’ından fazlasına erişim sağlıyoruz.
“Bu nedenle, uluslararası sermaye ve ticaret finansmanında müşterilerimiz için değer yaratmak adına çok güçlü bir konuma sahibiz.
“Müşterilerimizi güçlü bilançomuz ve bütüncül çözümlerimizle desteklemeye, küresel ağımızı kullanarak müşterilerimize fırsatlar sunmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

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