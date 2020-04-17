HSBC: Batık kredilerin oranı yüzde 9.3’e yükselebilir

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören bankalarla ilgili bir analiz raporu yayınlayan HSBC, sektörün takipteki alacak oranının Koronavirüs salgınının etkisiyle Haziran ayında 4 puan sıçrayıp yüzde 9.3’e yükseleceği öngörüsünde bulundu. Takipteki alacaklar, batık krediler olarak da biliniyor. BDDK’nın Şubat ayı verilerine göre bankaların ortalama takipteki alacak / toplam nakdi krediler oranı salgından önce yüzde 5.2 seviyesinde. 2001 Krizinde bu oran yüzde 13’ü geçmişti.

Yazın yeniden düşüşe geçecek

HSBC, Koronavirüs salgınının etkisinin hafiflemesiyle takipteki alacak oranını inişe geçmesini ve yıl sonunda Haziran’daki zirve seviyesinin 0.5 puan altına inmesini bekliyor.

Kredi geri ödemelerinin Hükümet tarafından salgın nedeniyle 3 ay ertelenmesi de HSBC’ye göre takipteki alacaklarda artış hızını sınırlandıracak. Kredi Garanti Fonu’nun kefalet sağladığı kredilerin hacminin genişlemesi de sınırlandırıcı bir etki yaratacak.

HSBC, "Grup 2" olarak bilenen yakın izlemedeki kredilerin de eklenmesiyle bankaların takipteki alacaklara olan maruziyetinin yüzde 17'ye yükselmesini bekliyor.

Öte yandan raporda, bankalar tarafından verilen kredilerin beşte birinin yıl sonunda Hazine garantisinde olacağı öngörüsü de yer alıyor.