HSBC, ABD'den çekilme kararı aldı

Dünyanın en büyük bankaları arasında bulunan HSBC, ABD'de perakende bankacılık sektöründen çekildiğini açıkladı. Bankanın Asya pazarına yöneleceği öğrenildi.



Hürriyet'in haberine göre, uzun zamandır ABD'den çıkması beklenen HSBC, yerel bankalarla rekabette zorlandı ve Kuzey Amerika'daki faaliyetini her geçen yıl azaltmaya çalışıyordu.

HSBC, şubat ayında açıkladığı stratejisine göre Asya'da varlık yönetimi alanına odaklanacağını açıklamıştı.

HSBC'nin ABD'nin doğu kıyısındaki bireysel ve küçük işletme bankacılığı faaliyetlerini, 80 şubesini Citizens Bank satın aldı. Batı kıyısında bulunan 10 şubesini ise Cathay Bank satın alacak.