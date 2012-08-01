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Ekonomi

HSBC 2 milyar dolarlık 'utanç' tazminatı ödeyecek

HSBC, Amerika'daki para aklama önlemleri alanındaki kusurları sebebiyle açılan soruşturmada adalet bakanlığı ve diğer denetim kurumlarıyla uzlaşma arıyor

01 Ağustos 2012 14:35

HSBC CEO'su Stuart Gulliver, bankanın para aklamaya karşı önlemleri uygulamadaki kusurlarının ortaya çıkmasının banka için utanç verici olduğunu söyledi. Gulliver, bu skandalla, İngiltere'de yapılan kredi sigortası işlemlerindeki hatalar için ödenecek tazminatların 2 milyar doların üzerine çıkabileceğini kaydetti.

ABD Senatosu'nda bu ay hazırlanan bir raporda, müşterilerinin özellikle Meksika gibi tehlikeli ve gizli işlemlere imkân veren ülkelerden paralarını kaydırmasına imkân sağladığı için HSBC suçlanmıştı. Banka bunun üzerine Amerika'da ödemek zorunda olduğu para cezaları ve diğer giderleri karşılamak için 700 milyon dolar ayırdı. Bankanın, CEO'su Gulliver, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sorunların bankaya maliyetinin 'sanılandan epeyce yüksek' olabileceğini söyledi. "Meksika'da olanlar çok utanç verici ve hepimiz için çok acı. Oryantasyon için gerekli tavır değişimini yapmamız ve sonra da kendimizi ispatlamak için önümüzdeki yıllar boyunca bu konumumuzu yeniden inşa etmemiz gerek." dedi.

Zaman gazetesinin Reuters'e dayandırdığı habere göre, senato raporunda bankanın 'yaygın ve kirli' bir kültürü olduğu belirtilerek, 2007 ile 2008 yılları arasında HSBC'nin Meksika'daki işlemlerinden ABD'deki işlemlerine 7 milyar dolar kaydırdığı belirtiliyor. Banka ayrıca hatalı kredi sigortası sattığı İngiliz müşterilerine ödenecek tazminatları ve yine İngiltere'de hatalı olarak karmaşık faiz hedge ürünleri sattığı küçük işletmelere yapmak zorunda olduğu ödemeler için toplam 1,3 milyar dolar daha ayırdı. CEO Gulliver, "Şirketimiz belli ki bu alanda yolunu tamamen kaybetmiş ve bunun için özür dilemek mecburiyetindeyiz... Çalışanlarımız bu durumda neden şirkette değişime gitmemiz gerektiğini anlıyorlar." şeklinde konuştu.

HSBC, Amerika'daki para aklama önlemleri alanındaki kusurları sebebiyle açılan soruşturmada adalet bakanlığı ve diğer denetim kurumlarıyla uzlaşma arıyor. Gulliver, bu konudaki görüşmelerin sonuçlanmasının birkaç ay sürebileceğini söyledi. Gulliver'e göre, bu sorunların dışında, bankanın elde ettiği sonuçlar oldukça iyi.

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