T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

HRW: Suriyeli Kürtlerin elinde IŞİD üyelerinin eşi ve çocuğu olan 800 kişi var, bazıları Türkiye vatandaşı

Independent gazetesi, IŞİD militanlarının yabancı eşleri ve çocuklarından oluşan 800 kişinin Suriyeli Kürtlerin elinde bulunduğunu yazdı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre bu kişiler dövülüyor, aşağılanıyor, hijyen dışı koşullardan barındırılıyor

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere merkezli The Independent sitesi, IŞİD militanlarının yabancı eşleri ve çocuklarından oluşan 800 kişinin Suriyeli Kürt grupların elinde bulunduğunu yazdı.

Shebab Khan imzalı haberde, bu kişilerin kamplarda tutulduğu, İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne (HRW) göre dövüldüğü, aşağılandığı ve hijyenik olmayan mekanlarda barındırıldığı aktarıldı.

Khan'ın alıntıladığı HRW Terörizm ve Terörizmle Mücadele Programı Yöneticisi Nadim Houry, bu kadın ve çocukların 40'tan fazla ülkeden Suriye'ye gelen insanlar olduğunu belirtiyor.

Houry, bu kişilerin arasında Türkiye, Kanada, Fransa, İngiltere Tunus, Yemen ve Avustralya vatandaşları olduğunu söylüyor.

Haberde Kürt yetkililerin kadın ve çocukları yargılamak istemediği ve onları vatandaşları olan ülkelere göndermeyi tercih ettiği aktarılırken bazı ülkelerin orada bulunan vatandaşlarını ülkelerine geri almak istemediği, bu yüzden bu insanların ortada kaldığı aktarılıyor.

Independent, ülkelerin bu kişileri istememesinin nedenlerinin başında, halihazırda Irak ve Suriye'den dönen binlerce cihatçı vatandaşlarıyla uğraşmak zorunda kalmalarını gösteriyor.

Fransa hükümeti daha önce "adil yargılama koşullarının sağlanması durumunda" Fransız cihatçıların Suriye ve Irak'ta yargılanmasını istediğini açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IndependentIŞİDSuriyeli KürtlerinHaklarıTürkiyeThe IndependentSuriyeli KürtKhanHRW TerörizmTerörizmle Mücadele Programı Yöneticisi Nadim HourySuriyeTürkiye Kanada FransaTunus YemenAvustralyaHaberde KürtIrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24