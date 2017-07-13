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Dünya
Deutsche Welle

HRW: Irak'ta güvenlik güçleri aileleri cezalandırıyor

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü Iraklı güvenlik güçlerini, IŞİD üyesi olduklarını tahmin ettikleri kişilerin ailelerini topluca cezalandırmakla suçladı. HRW bunun savaş suçu olduğuna dikkat çekti.

13 Temmuz 2017 16:24

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) Ortadoğu Direktör Yardımcısı Lama Fakih, "Iraklı güvenlik güçleri, akrabalarının icraatları nedeniyle ailelerinin tamamını cezalandırmamalı" şeklinde konuştu.

Bu muamelenin "savaş suçu" olduğunu söyleyen Lama Fakih, ayrıca bunun IŞİD'den geri alınan bölgelerdeki barış çabalarını da "sabote etmek" anlamına geldiğini kaydetti.

Lama Fakih, "Bu kampların rehabilitasyonla yakından uzaktan ilgisi yok. Tam tersine haklarında suçlama bulunmayan yetişkin ve çocukların fiili olarak gözaltına alındığı cezaevleri" dedi.

Fakih, bu ailelerin en kısa sürede özgürlüklerine kavuşması ve kendilerini güvende hissedebilecekleri yerlere gitmelerine izin verilmesi gerektiğini vurguladı.

Iraklı yetkililer bu kamplardan ilkini Musul'un doğusundaki Bartalla'da kurmuştu. Buradaki merkezin kurulma amacı, ideolojik ve psikolojik rehabilitasyona hizmet olarak açıklandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre bu kamplar daha sonra Anbar, Babil, Diyala, Selahaddin ve Ninova'da da uygulamaya geçirildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre kampların kurulma amacı, yüzlerce aileleyi etki altına alabilmekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Bartall'daki kampta 14 aileyi ziyaret ederek, 18 kişi ile kamptaki koşullar hakkında görüştüğünü duyurdu. Açıklamada, kampa yeni gelenlerin, Iraklı güvenlik güçlerinin aileleri buraya getirdiğini, polisin kendilerini burada zorla tuttuğunu ve kendilerine, "IŞİD örgütü üyelerinin akrabaları olmak suçlamasının yöneltiğini" aktardığı belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü kamptta sağlık hizmeti veren çalışanların, 10 kadın ve çocuğun kampa getirilirken ya da kamptta hayatını kaybettiği bilgisini kendilerine ilettiğini belirtti. Ölümlerin çoğunun nedeninin susuzluk olduğu ifade edildi.

Irak ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. IŞİD'le mücadele koalisyonu IŞİD'in elindeki Musul'u alabilmek için geçen yıl Ekim ayında operasyon başlatmıştı. Irak Başbakanı Haydar el İbadi, geçen hafta sonunda yaptığı açıklamada, IŞİD'in tamamının Musul'da geri alındığını duyurmuştu.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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