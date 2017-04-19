HRW: ABD hava saldırısında 'ağır hata' yaptı

İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW, ABD'yi Suriye'de Mart ayında düzenlenen ve bir caminin vurulmasıyla sonuçlanan hava saldırılarında "ağır hatalar" yapmakla suçladı. HRW, salı günü yayınlanan raporunda sivillerin korunması için yeterli önleyici tedbir alınmadığı belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Ole Solvang ‘ABD'nin yaptığı hatanın bedelini onlarca sivilin canıyla ödediğini' söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı hava saldırısıyla ilgili açıklamasında, El Kaide'nin üst düzey mensuplarının bulunduğu binanın bombalandığını ancak bitişikteki binanın cami olarak kullanıldığını bilmediklerini belirtilmişti.

İnsan hakkı savunucularının görgü tanıklarından aldıkları bilgilere göre bombalanan binada El Kaide mensuplarının da olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını öne sürüyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Mart ayı ortasında Halep'in kuzeyine düzenlenen hava saldırısında 46 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti. HRW raporunda, 38 kişinin hayatını kaybettiğine yer verdi.

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTOM’un bölge komutanlığı sözcüsü ise konuya dair yaptığı açıklamada kendi araştırma sonuçlarının yakında açıklanacağını ve sivil halka verilen zararı asgariye indirmeyi amaçladıklarını belirtti.

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DW, dpa/AG, GA