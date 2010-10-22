-HRİSTOFYAS'DAN BARROSO'YA TÜZÜK MEKTUBU LEFKOŞA (A.A) - 22.10.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'ya mektup göndererek, KKTC limanlarında AB üyesi ülkelere doğrudan ticareti düzenleyen Doğrudan Ticaret Tüzüğüne ilişkin önerisini geri çekme çağrısında bulundu. Rum basınına göre, Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hristofyas'ın çarşamba günü gönderdiği mektubunda, AP Hukuk Dairesinin son raporuna atıfta bulunarak, Komisyon'dan Doğrudan Ticaret Tüzüğüne ilişkin önerisini gözden geçirmesi ve öneriyi geri çekme talebinde bulunduğunu söyledi. Hristofyas mektubunda, ''Doğrudan Ticaret Tüzüğünün Kıbrıs sorununa kısa zamanda bütünlüklü çözüm bulunması beklentilerini tehlikeye attığını, önerinin geri çekilmesinin ise Kıbrıs'taki taraflara müzakere masasındaki çabalarını oyalamadan sürdürmeleri imkanını vereceğini'' de ileri sürdü.