-Hristofyas yarın ifade verecek LEFKOŞA (A.A) - 04.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın, Mari deniz üssünde 11 Temmuz'da meydana gelen ve 13 kişinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili yarın ifade vereceği bildirildi. Mahi gazetesi, Hristofyas'ın yarın ilk kez, patlamayla ilgili konuları araştırmak üzere oluşturulan komite önünde sorulara yanıt vereceğini yazdı. Habere göre Hristofyas, önce komite huzuruna çıkacak ve konuşmasını yapacak, ardından da Komite Başkanı Polis Poliviu'nun sorularına yanıt verecek. Gazete, Hristofyas'ın yarın patlamada hayatını kaybedenlerin aileleriyle de karşı karşıya geleceğini kaydetti. Komitenin çalışmalarını yürüttüğü Maliye Bakanlığında, yarın Hristofyas için ek güvenlik önlemleri alınacağı bildiriliyor. Bu arada, Hristofyas'ın Mari deniz üssündeki 13 kişiyi öldüren patlayıcıların tehlikeli olduğunu bildiğini gösteren belgenin ortaya çıkması üzerine siyasi partiler Rum lideri eleştiri yağmuruna tuttu. Öte yandan Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, belgenin Hristofyas'ın Suriye ve İran'ı patlayıcıların imha edilmesine ikna etmek için çalıştığını gösterdiğini söyledi.