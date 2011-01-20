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Dünya

HRİSTOFYAS: TÜRKLERİN ARAÇLARI TAHRİP EDİLİYOR LEFKOŞA (A.A)

20 Ocak 2011 16:56

-HRİSTOFYAS: TÜRKLERİN ARAÇLARI TAHRİP EDİLİYOR LEFKOŞA (A.A) - 20.01.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, ırkçılık olaylarında artış yaşandığını, Güney Kıbrıs'ta alışveriş yapan Kıbrıslı Türklerin araçlarının tahrip edildiğini söyledi. Kıbrıs Rum tarafında faaliyet gösteren ve aşırı milliyetçi çizgisiyle tanınan ''Elam'' örgütünün arkasında Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos'un bulunduğunu belirten Hristofyas, dünkü Rum Ulusal Konsey toplantısında, Elam örgütü ve Kıbrıslı Türklere Rum tarafında yapılan saldırılara değinerek, Başpiskopos 2. Hrisostomos'un Elam'ı finanse ettiğini açıkladı. Haberlere göre, Pınar Karşıyaka basketbol takımın Rum tarafında Apoel takımıyla oynadığı maçta yaşanan olayların gündeme gelmesiyle başlayan tartışmada, Demokratik Parti (DİKO) ve Rum Meclisi Başkanı Marios Karoyan, Başpiskoposu savunmaya çalıştı. ''2. Hrisostomos'un kendisine Elam'la hiç bir ilişkisi olmadığını'' söylediğini aktaran Karoyan'a yanıt veren Hristofyas, ''bunun doğru olmadığını, elinde bilgilerin bulunduğunu'' söyledi. ''Elam üyelerinin boya tabancalarıyla askeri talimler yaptığını'' vurgulayan Hristofyas, ''ırkçılık olaylarında artış yaşandığını, Güney Kıbrıs'ta alışveriş yapan Kıbrıslı Türklerin araçlarının tahrip edildiğini ve Güney Kıbrıs'ta ikamet eden bir Kıbrıslı Türkün de bıçaklandığını'' kaydetti.

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