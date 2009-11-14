Hristofyas: Türkiye'nin cezalandırılmasını istemiyoruz

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, ''Türkiye'nin, Kıbrıs konusunda cezalandırılmasını istemediklerini ve böyle birşeyin peşinde olmadıklarını'' söyledi.

Dimitris Hristofyas, Yunanistan'ın Selanik kentindeki Makedonya Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB sürecine ve Kıbrıs konusuna da değindi.

''Türkiye'nin, AB sürecinde ilerleme kaydetmesi için, üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesinin kaçınılmaz olduğunu'' belirten Hristofyas, ''Rum yönetiminin bu konuda alacağı kararların, Rum tarafının yaşamsal çıkarlarının korunması ve çözüme ulaşılmasını amaçlayan stratejik hedef prizmasından değerlendirilerek belirleneceğini'' bildirdi.

Hristofyas, ''Türkiye'nin, yükümlüklerini yerini getirmemesi durumunda, AB sürecinde zorluklarla karşılaşacağını ifade ederken, ''Türkiye'nin cezalandırılmasını istemiyoruz, ne de böyle birşeyin peşindeyiz. Ancak, o da, (Türkiye) yükümlülüklerini görmezden gelip, bunları uygulamamazlık yapamaz. Aynı zamanda da bunun sonucuna katlanmadan ve engelsiz olarak sürecin sürmesi isteğinde de bulunamaz'' dedi.

Kıbrıs konusuna değinen Hristofyas, ''Ada'da, istenen çözüme ulaşılabilmesi için her iki tarafın da bu konuda istekli olmaları gerektiğini'' belirterek, ''Rum tarafının bu konudaki tavrını ortaya koyduğunu ve Türk tarafından karşılık beklediğini'' kaydetti.

''Türkiye'nin bu konuda belirleyici rolü bulunduğunu'' ifade eden Hristofyas, şöyle konuştu:

''Çok istenen çözüme varabilmemiz için, yalnızca bizim istememiz yeterli değil. Karşı tarafın da isteği ve samimi çabaları gerekir. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımıza uzattığımız el, onların da yapıcı yanıtlarını bekleyerek, hala uzatılmış biçimde durmaktadır. Çözüme ulaşılmasında belirleyici rolü olan Türkiye'den de karşılık bekliyoruz. Türkiye, Kıbrıs sorununun çözümü için çalışmaya karar vermesinin kendi çıkarına olacağını idrak etmeli. Böylelikle Avrupa beklentilerinde de ilerleme ve beklentiler oluşacaktır.''

Hristofyas, ''Kıbrıs'ta, çözüm arayışları çerçevesinde yapılan yaklaşık 40 görüşmeye karşın, bugüne dek kaydedilen gelişmenin kendisini tatmin etmediğini, çünkü görüşmelerde daha fazla görüş birliği sağlanması beklentisi içinde olduğunu'' dile getirdi.

Konuşmasında, Ada'da sürdürülen müzakereler konusunda muhalefet tarafından ağır eleştirilere maruz kaldığını belirten Hristofyas, ''Bu durumun iç cephede çözüme yardımcı olmayan son derece olumsuz bir ortam yarattığını'' vurguladı.

Hristofyas, ''Dönüşümlü başkanlık konusu gibi, müzakerelerin daha başında ortaya konulan ve hiç eleştirilmeyen, ya da ılımlı biçimde eleştirilen konuların bugün muhalif çevreler tarafından 'kırmızı çizgilerle' gösterilmeye çalışıldığını'' ifade ederken, ''Bu gibi konular, sesi yükseltmeden fanatizmden uzak, olgunluk içinde, akıl ve mantık çerçevesinde konuşulmalı. Çünkü Kıbrıs'ın kaderi artık daha başka sloganlara dayanamaz. Çözüme ulaşabilmemizin önkoşulu ve kaçınılmaz olanı, iç cephede birlik olmasıdır. Maalesef son zamanlarda gerekli bu birlik bulunmamaktadır'' dedi.