Hristofyas: Kıbrıs sorunu kanserleşti

T24

Rum basınına göre Hristofyas, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) yeni yıl balosunda yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununun kanserleştiğini ifade ederek, Rum siyasileri, Türkiye ve KKTC'yi eleştirdi.Rum siyasileri, yurt dışındaki çabalara ''zarar vermekle'' suçlayan Hristofyas, Türkiye ve KKTC'yi, Kıbrıs sorununda izledikleri politika nedeniyle eleştirdi.Hristofyas, ''Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümünde uzlaşmaz tavır sergilediği'' iddiasında bulunarak, ''Bütün dünya, Türkiye'nin son zamanlarda gerek kendi iç işlerinde gerek bölgede önemli başarılar kaydettiğine inandığı bir zamanda, kendini beğenmiş ve olguları doğu yöntemiyle değerlendiren bir hasımla uğraşıyoruz'' ifadesini kullandı.''Türkiye'nin kendi iç işlerinde ve bölgede kaydettiği başarılar ile Türk siyasi liderliği çağdaş ve yenilikçi bir liderlik görüntüsü vermek yerine maalesef bir zamanlar sultanların Osmanlı Türkiyesi görüntüsü veriyor. Türk politikasının bizim siyasi ve askeri liderliğimiz tarafından iyi incelenmesi gerekir ki Türkiye'nin bu kendini beğenmiş ve yayılmacı politikasıyla başa çıkabileceğimiz bir strateji belirleyebilelim.''