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Politika

Hristofyas, AB ve BM'den 'Maraş'ı istedi'

Kıbrıs Rum yönetimi lideri, AB üyesi 26 devlet başkanıyla üst düzey yetkilileri ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine mektup gönderdi.

10 Mart 2010 02:00

T24 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 devlet başkanına, AB'nin üst düzey yetkililerine ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerine, kapalı bölge Maraş'ın Rumlara verilmesiyle ilgili birer mektup gönderdi.

Rum radyosunun haberine göre, Hristofyas'ın Maraş ile ilgili mektuplar gönderdiğini, Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu, Rum Meclisi Dışişleri Komitesinde açıkladı.

Hristofyas, 3 gün önce gönderildiği belirtilen mektuplarda, Maraş'ın ''yasal sakinlerine iade edilmesi ve uzmanlara, Maraş kentinin yeniden imarını incelemeleri izninin verilmesi gerektiğini'' savunarak, ''Maraş'ın açılmasının müzakerelerdeki ortamı iyileştireceği'' iddiasında bulundu.

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