Hristiyanlığın liderleri buluşuyor



Papa Françesko ile Rus Ortodoks Kilise'sinin ruhani lideri başpiskopos Kyrill, iki mezhep arasında yüz yıllardır süren ayrılığa son vermek amacıyla Küba'nın başkenti Havana'da bir araya gelecekler. Dünyanın en kalabalık iki Hristiyan mezhebinin temsilcileri yaklaşık bin yıldır ilk kez buluşmuş olacaklar.

Teolojik ve siyasi ihtilaflar nedeniyle Ortodoksluk 1054 yılında Katoliklerden ayrılmıştı. Hristiyan kilisesinin bölünmesinde Papa'nın dini liderlik hakkında ısrar etmesi de rol oynamıştı.

Françesko ile Kyrill arasındaki buluşmada Ortadoğu ve Afrika'daki Hristiyan azınlığın takibata uğratılması da ele alınacak. Papa Françesko buluşmanın ardından Meksika'ya geçecek.