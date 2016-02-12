T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Hristiyanlığın liderleri buluşuyor

Papa Françesko ve başpiskopos Kyrill en büyük Hristiyanlık mezhepleri arasındaki ayrılığa son vermek amacıyla Havana'da buluşacaklar.

12 Şubat 2016 12:13


Papa Françesko ile Rus Ortodoks Kilise'sinin ruhani lideri başpiskopos Kyrill, iki mezhep arasında yüz yıllardır süren ayrılığa son vermek amacıyla Küba'nın başkenti Havana'da bir araya gelecekler. Dünyanın en kalabalık iki Hristiyan mezhebinin temsilcileri yaklaşık bin yıldır ilk kez buluşmuş olacaklar.

Teolojik ve siyasi ihtilaflar nedeniyle Ortodoksluk 1054 yılında Katoliklerden ayrılmıştı. Hristiyan kilisesinin bölünmesinde Papa'nın dini liderlik hakkında ısrar etmesi de rol oynamıştı.

Françesko ile Kyrill arasındaki buluşmada Ortadoğu ve Afrika'daki Hristiyan azınlığın takibata uğratılması da ele alınacak. Papa Françesko buluşmanın ardından Meksika'ya geçecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Papa FrançeskoKyrillHristiyanlıkHavanaFrançeskoRus Ortodoks KiliseKübaHristiyanOrtodokslukKatoliklerdenPapaOrtadoğuAfrika HristiyanMeksikaDeutsche Welle Türkçe DW AFP/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24