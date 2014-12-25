Hristiyanlar'ın Noel kutlamaları başladı

Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel Hristiyanlar tarafından ayinlerle kutlandı.

Noel dolayısıyla, Hristiyanlığın en önemli kutsal mekanları arasında yer alan ve Selçuk ilçesinde bulunan Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi.

Işıklarla süslenen Meryem Ana Evi'ne gelen Türkiye’deki Hıristiyanlar ve yurt dışından gelen ziyaretçiler dua ederek, ilahiler okudu.

Ayini yöneten rahip de savaşların sona ermesi için dua etti.

İstanbul'da Noel ayinleri

İstanbul'daki Hristiyan cemaati, kiliselerde düzenlenen ayinlerle Noel'i kutladı.

Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılan cemaat, dualar ve ilahiler eşliğinde Noel'i kutlayarak, mum yaktı.

Türkçe, İngilizce ve İtalyanca dualar edilerek, İncil'den bölümler okunan ayine çok sayıda yabancı turistin katıldığı görüldü.

Hatay'da Noel kutlamaları

Hatay'da Noel Bayramı kutlamaları kapsamında, dünyanın ilk mağara kilisesi olma özelliğini taşıyan Katolik St. Pierre Kilisesi ve Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin yapıldı.

St. Pierre Kilisesi'nde rahip Domenico Bertogli'nin yönettiği ayinde ilahiler, dualar okundu ve çocuklar tarafından Hz. İsa'nın doğumunun anlatıldığı oyun sahnelendi.

Bertogli, ayinin ardından yaptığı konuşmada, 3 yıldır devam eden tadilat nedeniyle ziyaretçilere kapalı olan St. Pierre Kilisesi'nde ayinlerini yapmalarına izin veren yetkililere teşekkür ederek mutluluğunu dile getirdi.

Bu gecenin kendileri için çok kutsal olduğunu ifade eden Bertogli, ''Bu gece Mesih İsa'yı hatırlıyoruz ve yaşıyoruz. Bu gece sevinç ve bayram gecesidir'' dedi.

Antakya'daki bir başka ayinde Antakya Ortodoks Kilisesi'nde yapıldı.

Ortodoks Kilisesi rahibi Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum tarafından yönetilen ayinde Hristiyan vatandaşlar mum yaktı, ilahi ve dualar okuyarak Noel'i kutladı.

Kilisenin önü de ışıklar ve balonlarla süslendi.

Balkanlar'da Noel kutlamaları

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın merkezindeki "İsa'nın Kalbi" Katedrali'nde düzenlenen ayini, Bosna Hersekli Katoliklerin dini lideri Kardinal Vinko Pulyiç yönetti. Bosna Hersekli Katolikler, dua ve ilahiler okudu, mum yakarak Noel'i kutladı.

Noel'in gelişini simgeleyen "gece yarısı ayini", Makedonya'da da icra edildi. Başkent Üsküp'teki "İsa'nın Kutsal Kalbi" Kilisesi'ndeki ayine Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Meclis Başkanı Trayko Velyanovski ve çok sayıda Makedonyalı Katolik katıldı.

Üsküp Piskoposu Apostolik Eksarh Kiro Stoyanov'un yönettiği ayinde ilahiler ve dualar okundu.

Katolik nüfusun en yoğun olduğu Balkan ülkesi Hırvatistan'da da "gece yarısı ayini" yoğun ilgi gördü. Zagreb Katedrali'nde Kardinal Yosip Bozaniç'in yönettiği ayine, ülkenin farklı kesimlerden çok sayıda insan katıldı.

Zagreb Katedrali'nin içine sığamayan kalabalık, caddeleri ve kilisenin önündeki meydanı doldurdu.

Balkanlar'ın "en genç" ülkesi olan Kosova'da da Noel ayini yapıldı. Başkent Priştine'deki "Rahibe Teresa" Katedrali'nde gerçekleşen ayini Kosova Piskoposu Dode Gjergji yönetti. Ülkenin farklı şehirlerinde yüzlerce insanın katıldığı ayinde, çok sayıda siyasi ve ülkede görev yapan Kosova Gücü (KFOR) askerleri de yer aldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ise Noel ayinine Aziz Antun Kilisesi ev sahipliği yaptı. Belgrad Başpiskoposu Stanislav Hoçevar'ın yönettiği ve duaların, ilahilerin okunduğu ayine, Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç'in yanı sıra Sırp Ortodoks Kilisesi ve Sırbistan İslam Birliği'nde temsilciler, büyükelçiler ve vatandaşlar katıldı.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'daki Katolikler de ülke genelindeki birçok kilisede toplandı ve dualar ederek Noel'i kutladı. Başkent Podgoritsa'daki "İsa'nın Kalbi" Kilisesi'deki gece yarısı ayinini Piskopos Yanez Mirtek yönetti.

Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Hırvatistan, Sırbistan ve Karadağ'daki Noel ayinlerinde barış, hoşgörü ve bir arada yaşam mesajları verildi.

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.