Hristiyanların inancı gerçek mi oluyor?

T24 - Amerika'da aşırı dinci Hıristiyan bir grubun 21 Mayıs tarihini kıyamet gününün başlangıcı olarak ilan etmesi ve Hz. İsa'nın geleceğini duyurması herkesin kafasını karıştırıyor. İnanışa göre, 21 Mayıs'a dünya depremlerle uyanacak. 153 gün boyunca dünya felaketlere sahne olacak. 21 Ekim'de de evren yok olacak.

Bu inanışın izleri bilbordlarda da kendini gösteriyor. ABD'deki yoğun propaganda artık Rusya'da da kendisini gösteriyor.

Rusya'daki Kirov, Novosibirksk, Karsnoyarsk, Omsk ve Saransk başta olmak üzere birçok şehirdeki sokaklara hatta başkent Moskova sokaklarına dahi "21 Mayıs 2011 tarihinde Tanrı yeryüzüne gelecek. İncil'de böyle yazıyor" şeklindeki afiş billboardlara asılmaya başlandı.

Rus Komsomolskaya Pravda gazetesinde yer alan haberde, 21 Mayıs'ta Kıyamet'in kopacağı şeklindeki sözlerin 89 yaşındaki Amerikalı Papaz Harold Camping'e ait olduğu ve buna istinaden Rusya'da da, Amerika'da olduğu gibi 21 Mayıs'ta Kıyamet'in kopacağı iddialarının ortaya atılmasına ve sokaklardaki billboardlara dahi yansımasına sebep olduğu belirtildi.

Afiş siparişi adresinin Amerika'da bulunan "Aile (Family) Radyosu" adlı bir oluşumun olduğu ve Moskova üzerinden verildiği iddia edilirken, bu afişler halk tarafından tepki almaya başladı. Sibirya'nın Krasnoyarsk şehrinde, Kıyamet'in 21 Mayıs'ta kopacağı haberi gündeme otururken, insanların her yerde bu konuyu konuştukları belirtildi. Krasnoyarsk Belediyesi ise şehirdeki birçok yerde beliren bu ilginç afişler için inceleme başlattı.

Haberde Camping'e göre, Kıyamet'in 21 Mayıs Cumartesi günü Moskova saatiyle sabah 06.00'da kopacağı, Kıyamet'in kopmaması kehanetin gerçekleşmemesi ve yeryüzünde hayatın devam etmesi durumunda Harold Camping geri çekileceği ve İncil'i daha iyi anlamak için çalışmalara başlayacağı belirtildi. Gazete, Camping'in daha önce de buna benzer bir açıklamayı 6 Eylül 1994 tarihinde yaptığı, hadisenin gerçekleşmemesinin ardından ise ortadan kaybolduğuna dikkat çekerek, Camping 48 dilde program hazırlattığı, Güney Afrika, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde de radyosunun bulunduğuna vurgu yaptı.

Öte yandan Camping'in Kıyamet'in kopması ile ilgili tarihi kafasından ortaya atmadığı, İncil'deki şifreleri açarak ve Hz.İsa'nın çarmığa çekilmesinden sonraki 722 bin 500 günü hesaplayarak, matematiksel bir hesapla ulaştığı dile getiriliyor. Rusya'da insanların bir kısmı buna inanmaya ve endişe duymaya başlarken, bir kısmı ise bunun Harold Camping'e ait olan "Aile Radyosu"nun bir reklamı olduğunu düşünüyor.

Aynı grup daha önce de Hz. İsa'nın geleceğini ve kıyametin kopacağını iddia etmişti.

Daha sonra "Matematiksel bazı hatalar yaptığını" açıklamıştı.





