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Dünya
Deutsche Welle

Hrıstiyanlara 'Allah' kelimesi yasaklandı

Malezya yargısı yıllardan bu yana devam eden hukuki tartışmaya son noktayı koydu.

23 Haziran 2014 16:04


Asya’nın ekonomik gücü yüksek ülkelerinden Malezya’da yargı sisteminin son merci olan üst mahkeme, Hrıstiyan kesimin Tanrı için "Allah" kelimesini kullanmasını yasakladı. Malezya hükümeti ile Katolik Kilisesi arasında yıllardan bu yana devam eden hukuki süreç, bu tartışmalı karar ile son bulmuş oldu.

Kararın açıklanmasının ardından mahkeme binası önünde toplanan yaklaşık 100 Müslüman dinî sloganlar atarak sevinç gösterilerinde bulundu. Müslüman Malezyalıların Hakları oluşumunun lideri İbrahim Ali de, "Mahkemenin kararı, Allah’a şükürler olsun ki bizi bugün sevindirdi" dedi.

2007 yılında hükümet "The Herald" adlı Katolik gazetesine, Malayca baskısında "Allah" kelimesini kullanmayı yasaklamış, böylece ülkede bir gelenek olan tek tanrılı inanç gruplarının tanrılarına "Allah" kavramı ile hitap etmelerinin önüne geçilmişti. O dönemde başlayan hukuki süreç sırasında, 2009 yılında mahkeme önce gazeteyi haklı bulmuş ancak geçtiğimiz yılın ekim ayında temyiz mahkemesi yasağı yeniden yürürlüğe koymuştu.

Son karar merciinin de kendilerini haksız bulmasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden The Herald editörü Rahip Lawrence Andrew, "Şimdi ne yapacağımıza etraflıca düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Bu bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği bir oyun değil. Ancak Tanrı'nın tek olduğu bir gerçek" dedi.

Çok toplumlu bir ülke olan Malezya’da din ve dil her daim tartışılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 28 milyonluk bir nüfusa sahip ülkede Müslümanların oranı yüzde 60 civarında. Hrıstiyanlar ise yüzde 10’lük kesimi oluşturuyorlar.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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