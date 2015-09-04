Hrıstiyan tarikatı Almanya'yı terk ediyor



Tarikatın sözcüsü, "Augsburger Allgemeine" gazetesinin haber portalına yaptığı açıklamada, "Artık Almanya'da yaşayabilmemizin temeli kalmadı" dedi. Tarikatın Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag yakınlarında arsa satın aldığı, Fransa'ya yerleşme ihtimalini de değerlendirdiği belirtildi. Tarikat mensupları, "çocuklarımızı kendi değerlerimize uygun şekilde, evlerde eğitmemize bu ülkelerde izin veriliyor" ifadesini kullandı.

Polis operasyon düzenlemişti

Tarikat, 2013 yılında Almanya'da polisin düzenlediği bir operasyonla gündeme gelmişti. Polis Bavyera eyaletinde bir dizi adrese baskın düzenlemiş, çocuklarını okula göndermedikleri ve onlara şiddet uyguladıkları belirlenen tarikat üyeleri gözaltına alınmıştı. Bazı tarikat mensuplarının çocukları devletin koruması altına alınmıştı.

1970'li yıllarda ABD'de kurulan "12 Kabile" tarikatının üye sayısının 2 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor.