Hristiyan öğrenciye zorunlu din dersi baskısı

Antalya Güzeloba İlköğretim Okulu sekizinci sınıf öğrencisi Hıristiyan dinine mensup Elena Keskinöz 'ün din dersinden muaf olduğuna dair MEB tebliği olmasına karşın okul yönetimi tarafından din dersine girmeye zorlandığı iddia edildi.



Elena 'nın babası İlhan Keskinöz , MEB Tebliğler Dergisi 'nin 23 Temmuz 1990 tarihli sayısında " Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Girmek Zorunda Olmayan öğrenciler " bölümüne dikkat çekerek , şunları söyledi :



" Bakanlık tebliğinde ' Azınlık okullan dışında kalan ilk ve orta öğretim okullarımızda öğrenim gören T . C uyruklu Hıristiyan ve Musevi dinlerine mensup öğrencilerin bunu belgelendirmeleri kaydıyla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine girmesi zorunlu değildir . Ancak , öğrenci girmek isterse , velilerinden yazılı dilekle getirmesi gereklidir ' denmektedir .



Ben de bu doğrultuda okul yönetimine 12 Eylül 2008 ' de dilekçe verdim . Okul Müdürü Yusuf Kaya beni telefonla arayarak ' İl Milli Eğitim ' den görüş aldık Kızınız derse katılmak zorunda . Sadece dua ezberinden muaftır .Yazılı sınavda da kızınıza farklı sorular sorulacak dedi .



Meclis kararı geçersiz



Baba Keskinöz , daha önce Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu ' na 2006 yılında

başvurduğunu , o yıl ikamet ettiği Ankara ' nın Yenimahalle llçesi ' ndeki Prof . Dr . Mehmet Sağlam İlköğretim Okulunda dördüncü sınıfa başlayan kızının bu dersten muaf tutulduğunu ve yıl sonu ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasına din dersinin dahil edilmediğini söyledi . Komisyon kararının Antalya ' yadaki okula da gönderildiğine işaret eden baba Keskinöz " Buna rağmen kızım muaf tutulmadı " dedi . Baba Keskinöz , okul yönetimine verdiği dilekçeye hem MEB ' in tebliğini hem de Meclis Komisyon kararını eklediğini ama bugüne kadar yanıt alamadığını da söyledi .



Ortalaması düşecek



Kızının Din Dersi 'ne girmediği için yok yazıldığını belirten baba Keskinöz , şöyle konuştu : "



Ayrıca , ben dahil tüm ailemin nüfus cüzdanlarının din hanesinde Hristiyan olduğumuz yazıyor . Kızımı okula kaydettirirken kimlik fotokopisini de verdik . Kızım bakanlık tebliğine göre zorunlu olmamasına karşın din dersinden sınava tabi tutulmak isteniyor . Bu durum düzeltilmezse , kızımın bu dersi ortalamaya dahil edilecek ve not ortalaması düşecek . Tamamen keyfi bir durum yaşıyoruz . " Konuyla ilgili görüşlerine başvurmak istediğimiz Okul Müdürü Kaya , toplantıda olduğu gereçesiyle sorularımızı yanıtlamadı .