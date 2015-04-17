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Dünya
Deutsche Welle

Hrıstiyan kaçakları tekneden atanlar gözaltında

12 Hrıstiyan kaçağı tekneden atarak ölümüne neden oldukları ileri sürülen Müslüman mülteciler İtalya Adalet Bakanı Andrea Orlando'nun talimatıyla gözaltına alındı.

17 Nisan 2015 13:04


Görgü tanıkları ve yetkililerin verdiği bilgiye göre, kaçak göçmenleri taşıyan bir teknede Hrıstiyan-Müslüman tartışması çıktı. Mali, Senegal ve Fildişi kökenli 15 Müslüman Hrıstiyanlara saldırdı.

İddialara göre Müslüman kaçaklar Nijerya ve Gana kökenli 12 Hrıstiyanı uluslararası sularda bulunan tekneden atttı. Hayatını kaybedenlerden birinin henüz çocuk yaşta olduğu belirtildi.

Diğer kaçaklar ise saldırganlara direndi. Kol kola girerek insan zincirleri oluşturan kaçaklar tekneden atılmayı önledi. Kurtarıldıktan sonra Sicilya'nın Palermo limanına getirilen kaçaklar olayı yetkililere bildirerek saldırganların yakalanmasını sağladı. İtalya Adalet Bakanı Andrea Orlando olayın sorumlularının mahkeme önüne çıkarılması talimatını verdi.

Bir hafta içinde 7 bin 850 kaçak

Öte yandan kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin dün Sicilya açıklarında alabora olması sonucu 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

"Save the Children" isimli yardım kuruluşu bu hafta içinde mültecileri taşıyan bir teknenin batması sonucunda 400 kişinin can verdiğini açıkladı. AB Komisyonu sözcüsü iddiayı doğrulayacak güvenilir kaynaklara sahip olmadıklarını bildirdi. Brüksel, İtalyan yetkililerin son bir hafta içinde 7 bin 850 kaçağı kurtardığını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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