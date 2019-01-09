Hristiyan futbolcunun mezarına 'Ruhuna Fatiha' yazılı tahta dikilmiş

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de maç sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hristiyan dinine mensup Nijeryalı futbolcu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka\'nın mezarının başına dikilen tahtaya, \'Ruhuna Fatiha\' yazıldığı ortaya çıktı. İl Müftüsü Mehmet Aşık, ölen bir kimsenin mezarına inancı dışında bir şey yazmanın saygısızlık olacağını belirtirken, tahtanın kim tarafından dikildiği araştırılıyor.

Denizli Süper Amatör Lig\'de Sarayköyspor\'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Mawodayo Ebenezer Mawoyeka, 4 Kasım 2018\'de, Yeşilköyspor maçının 35\'inci dakikasında, kalp krizinden öldü. Haberi alıp Denizli\'ye gelen Mawoyeka\'nın acılı ailesi, oğlunun Gümüşler Mezarlığı\'na defnedilmesini istedi. Hristiyan Mawoyeka, mezarlıkta bulunan ve gayrimüslimlerin defnedildiği bölüme papaz eşliğinde, törenle defnedildi. Hristiyan geleneklerine göre toprağa verilen Mawoyeka\'nın mezarının baş ucuna, üzerinde \'Ruhuna Fatiha\' yazılı bir tahta dikildiği ortaya çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı\'na bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri, tahtanın kim tarafından dikildiğini belirlemek için inceleme başlattı.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, ölen bir kimsenin mezarına inancı dışında bir şey yazmanın saygısızlık olacağını belirterek, \"Ruhuna Fatiha sadece Müslüman bir kişinin mezarına yazılır. Fatiha da Müslüman bir kişiye okunur. Bir insan İslam dinine inanmıyorsa, onun mezar taşına Fatiha yazılmaz. Bu kim olursa olsun fark etmez, o insanın ruhunu incitir. Bu yapılan bir yanlıştır. Hangi dine mensup olursa olsun, insanların inançlarına saygı duymak gerekir. Onu oraya yazan kişinin de yanlışlıkla yazdığını düşünüyorum. Rutin alışkanlıkları olduğu için görevlilerin istemeden yaptıklarını sanıyorum\" diye konuştu.



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