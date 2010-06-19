Hristiyan Demokratlar'dan AKP'ye çağrı

T24 - Avrupa Halk Partisi'nin Aziz Francesco Bazilikası'nda gerçekleşen toplantısına ilk kez gözlemci olarak katılan AKP'ye İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini tarafından, Hristiyan demokrat çizgideki AHP üye olması çağrısında bulundu.





Avrupa Birliği'nde, Hristiyan demokrat çizgideki siyasi oluşumların üye olduğu Avrupa Halk Partisi (AHP) mensubu dışişleri bakanlarının İtalya'nın Assisi kentinde buluştukları toplantıda, AKP'ye, AHP'ye üyelik çağrısı yapıldı.





İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, AKP'nin, "gözlemci" olarak Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yerine TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Yaşar Yakış tarafından temsil edildiği toplantı sırasında yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın partisi, AHP'ye üye olmalıdır. Toplantıda, AKP'nin AHP bünyesinde gözlemci parti olmaktan çıkıp üye parti haline gelmesi meselesini de ele aldık. Bu öneriye, AHP Başkanı Wilfried Martens de sıcak bakıyor" dedi.





Frattini, Katolik Kilisesi'nin ünlü azizlerinden Aziz Francesco'nun memleketi olan Assisi'de Françeskocular tarikatına ait Aziz Francesco Bazilikası'nda düzenlenen AHP toplantısına, AKP'nin "gözlemci sıfatıyla ilk kez" katılmış olmasını da "önemli bir gelişme" diye niteledi.





İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, "AB'ye tam üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye'ye şu dönemde müspet mesaj vermemiz büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.





